MForum.ru
09.08.2017,
Для компании Xiaomi выпуск смартфонов верхнего ценового диапазона является одной из приоритетных задач. В частности компания прилагает много усилий, чтобы Mi MIX 2 добрался до потребителей как можно скорее: по последним данным анонс этой новинки может состояться уже в сентябре текущего года.
Если судить по размещенному в социальной сети Weibo изображению устройства, экран Xiaomi Mi MIX 2 займет почти всю площадь передней панели. По утверждению источника, на изображении показан прототип устройства, который с вероятностью 90% будет выглядеть также как и серийный смартфон. Таким образом, Xiaomi Mi MIX 2 не будет оснащаться не только разговорным динамиком (как и Mi MIX текущего поколения), но и фронтальной камерой. Напомню, в Mi MIX текущего поколения фронтальная камера размещена в нижней части передней панели, но в показанном на фото устройстве толщина нижней рамки минимальна. Видимо производитель решил значительно побить прошлогодний рекорд, когда экран занимал 91,3% площади передней панели. Возможная цена устройства – 9999 юаней, что эквивалентно $748.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.07. [Новинки] Слухи: Qualcomm Snapdragon 836 дебютирует вместе с Pixel 2 / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170 / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X официально пришли в Россию / MForum.ru
24.04. [Новинки] Это интересно: Doogee Mix оценен в $200 / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi MIX 2 не получит фронтальной камеры? / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel K3 оснастят аккумулятором емкостью 6000 мАч и четырьмя камерами / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos S2 с трехсторонне безрамочным экраном представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: LG G Pad X2 8.0 Plus замечен на сайте T-Mobile / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Ulefone S8 Pro – смартфон со сдвоенной камерой за $79,99 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились первые «живые» фото Samsung Galaxy Note 8 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Note 5 Lite C – недорогой смартфон в металле / MForum.ru
04.08. [Новинки] Это интересно: Lenovo откажется от оболочки Vibe UI / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Leader 8 - топовая раскладушка для China Mobile / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября / MForum.ru
02.08. [Обзоры] TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито
02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G5S и G5S Plus представлены официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Micromax Selfie 2 / MForum.ru
31.07. [Новинки] Слухи: Появились изображения нового раскладного смартфона Samsung / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60 / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50 / MForum.ru
27.07. [Технологии] Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru