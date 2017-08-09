Слухи: Xiaomi Mi MIX 2 не получит фронтальной камеры?

09.08.2017, MForum.ru

Для компании Xiaomi выпуск смартфонов верхнего ценового диапазона является одной из приоритетных задач. В частности компания прилагает много усилий, чтобы Mi MIX 2 добрался до потребителей как можно скорее: по последним данным анонс этой новинки может состояться уже в сентябре текущего года.

Если судить по размещенному в социальной сети Weibo изображению устройства, экран Xiaomi Mi MIX 2 займет почти всю площадь передней панели. По утверждению источника, на изображении показан прототип устройства, который с вероятностью 90% будет выглядеть также как и серийный смартфон. Таким образом, Xiaomi Mi MIX 2 не будет оснащаться не только разговорным динамиком (как и Mi MIX текущего поколения), но и фронтальной камерой. Напомню, в Mi MIX текущего поколения фронтальная камера размещена в нижней части передней панели, но в показанном на фото устройстве толщина нижней рамки минимальна. Видимо производитель решил значительно побить прошлогодний рекорд, когда экран занимал 91,3% площади передней панели. Возможная цена устройства – 9999 юаней, что эквивалентно $748.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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