Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой

MForum.ru

Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой

05.09.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Китайская компания ZTE обновила портфолио доступных смартфонов семейства Blade. Как несложно догадаться по названию, ZTE Blade A2S является приемником прошлогодней модели Blade A2.

Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой

ZTE Blade A2S сохранил алюминиевый корпус, при этом относительно предшественника задняя панель стала немного более закругленной. Диагональ экрана – 5,2 дюйма, разрешение – 1920х1080 точек. Основа аппаратной платформы – чипсет MediaTek MT6753 с 8-ядерным процессором. Причем, несмотря на невысокую цену, внутри ZTE Blade A2S нашлось место для 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (совмещен со вторым SIM-слотом), 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерам, а также аккумулятору емкостью 2540 мАч. Сканер отпечатка пальца разместился на задней панели, немного ниже глазка камеры. Выпускаться ZTE Blade A2S будет только в серебристом цвете, а приобрести его можно будет всего за 699 юаней ($107) начиная с 8 сентября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

15.08. [Новинки]  Анонсы: ZTE Blade Z Max – 6-дюймовый дисплей и сдвоенная камера за $129 / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V7 Plus представлен официально / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade X Max сочетает 6-дюймовый дисплей и Android 7.1.1 / MForum.ru

25.04. [Новинки]  Анонсы: Представлен ZTE Blade MAX 3 со Snapdragon 625 и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru

12.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон расширил и улучшил покрытие LTE в Москве и МО за счет новых баз LTE-1800 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 10:56 AleXMG Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, украли телефон iPhone7 IMEI355327087004584
03.09.2017 16:10 zloyfil Тема: Нужна помощь с переносом контактов на телефон
Добрый вечер! Нужна помощь экспертов в обращении с телефонами, необремененными ОС типа андроида и т.д. Передо мной встала задача переноса контактов из телефона Samsung J7 на две "простушки": 1. Vertu ...
02.09.2017 14:22 1gans Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29)
Разобрать по максимуму (снять АКБ , сим- карту, карту памяти).Сушить придеться долго и лучше не рисом , не феном , а положить на что-нибудь достаточно теплое,но не горячее в разобранном виде.сушить ...
02.09.2017 05:06 Fractals Тема: Итоги: МегаФон утверждает, что LTE сети запущены компанией во всех 83 российских регионах ...
Покрытие дырявое, особенно в помещеним, и не ковровое, сигнал скачет от 0 до 3 в одном районе, а то и около здания!
01.09.2017 13:54 васо1979 Тема: Как разблокировать Nokia 1110? (Страницы: 1 2)
Помогите пожалуйста разблокировать телефон нокия 1100 имей 35880200/398317/5

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

05.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой / MForum.ru

04.09. [Новинки] IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru

02.09. [Технологии] Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом / MForum.ru

01.09. [Новинки]  Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой / MForum.ru

31.08. [Новинки] Анонсы: LG V30 с 6-дюймовым P-OLED-экраном и сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru

30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru

30.08. [Новинки]  Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru

29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru

29.08. [Новинки]  Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru

28.08. [Новинки]  Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: