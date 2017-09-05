Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой

05.09.2017, MForum.ru

Китайская компания ZTE обновила портфолио доступных смартфонов семейства Blade. Как несложно догадаться по названию, ZTE Blade A2S является приемником прошлогодней модели Blade A2.

ZTE Blade A2S сохранил алюминиевый корпус, при этом относительно предшественника задняя панель стала немного более закругленной. Диагональ экрана – 5,2 дюйма, разрешение – 1920х1080 точек. Основа аппаратной платформы – чипсет MediaTek MT6753 с 8-ядерным процессором. Причем, несмотря на невысокую цену, внутри ZTE Blade A2S нашлось место для 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (совмещен со вторым SIM-слотом), 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерам, а также аккумулятору емкостью 2540 мАч. Сканер отпечатка пальца разместился на задней панели, немного ниже глазка камеры. Выпускаться ZTE Blade A2S будет только в серебристом цвете, а приобрести его можно будет всего за 699 юаней ($107) начиная с 8 сентября.