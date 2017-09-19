Рейтинги: Агентство S&P повысило рейтинг «МегаФона» по обязательствам в иностранной валюте выше суверенного уровня

MForum.ru
19.09.2017,
пресс-релиз компании "МегаФон"
19 сентября 2017, Москва. Публичное акционерное общество «МегаФон» (LSE: MFON), ведущий российский провайдер интегрированных цифровых услуг, объявляет, что его рейтинг от агентства S&P Global по обязательствам в иностранной валюте был повышен на один пункт выше суверенного уровня «BBB-» с прогнозом «Стабильный».
Улучшение рейтинга отражает пересмотр агентством оценки риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков с уровня «ВВ+» до «ВВВ-» после подтверждения суверенного рейтинга России в иностранной валюте на уровне «ВВ+». По мнению S&P, рейтинг «МегаФона» находится на уровне выше суверенного, поскольку компания сможет выполнить свои обязательства в иностранной валюте даже в условиях стрессового сценария.
Агентство также подтвердило рейтинг компании по обязательствам в национальной валюте на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом, что отражает твердую конкурентную позицию «МегаФона» в области мобильной передачи данных, связанную с превосходным качеством сети 3G и конкурентным преимуществом в 4G, улучшением операционного профиля, а также консервативной финансовой политикой.
Геворк Вермишян, финансовый директор компании «МегаФон»: «Мы очень рады, что агентство S&P приняло решение повысить наш рейтинг до уровня, который на сегодняшний день является самым высоким на телеком-рынке в России, а также одним из самых высоких среди рейтингов российских корпоративных заемщиков в целом. Мы уверены, что это событие отражает в том числе первые успешные шаги по реализации новой стратегии, принятой компанией ранее в этом году, а также нашу приверженность к строгой финансовой дисциплине и высокое качество корпоративного управления, осуществляемого Советом Директоров».
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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru:
"Рынок начал замечать то, что "МегаФон" летом 2017 года достиг дна в своем нисходящем движении, а затем начал постепенное "всплытие". В компании это связывают с запуском новой стратегии. Так это или нет покажет время, а пока что предпринятые меры, прежде всего, "оптимизация" тарифов, связанная с отказом от безлимитов, безусловно пошла компании на пользу. Это нашло отражение в изменении отношения к перспективам компании - вначале отреагировали котировки бумаг компании, а теперь подтянулись и аналитики. Уверен, вскоре последуют и другие позитивные оценки".
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