IoT: МегаФон запустил поддержку NB-IoT, но в микроскопическом масштабе

MForum.ru

IoT: МегаФон запустил поддержку NB-IoT, но в микроскопическом масштабе

19.09.2017, MForum.ru

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Запуск решений IoT - тренд сезона. Наиболее передовые операторы в мире наперебой запускают на своих сетях поддержку NB-IoT, Cat.-M1/ LTE-M или обеих этих технологий. Число таких запусков будет расти в ближайшие месяцы высокими темпами. МегаФон посчитал интересным для себя попасть в списки мировых технологически-инновационных операторских бизнесов. Но, как и в случае с "коммерческим запуском гигабитного интернета", пиара в этих "инновациях" больше, чем технологий. Поэтому поддержку NB-IoT "МегаФон" запустил не на всей сети. И не в Москве или С.Петербурге, где эта технология наверняка окажется востребованной. Была выбрана территории, которую не каждый найдет на карте страны - город Иннополис в Татарстане. Запуск безусловно коммерческий, но по факту - это не более, чем тестирование, как технологии, так и бизнес-кейсов на ее основе. Дело хорошее, но масштабы слишком скромные, чтобы всерьез говорить о запуске поддержки NB-IoT в России. Подробнее о технологии NB-IoT и статусе ее внедрения в мире

Ныряльщик

 

Пресс-релиз компании МегаФон

Иннополис, 19 сентября 2017 года. «МегаФон» первым в России запустил комплексное решение по дистанционному контролю и учету ресурсов ЖКХ на основе стандарта NB-IoT в инновационном городе Иннополис. Соглашение о намерениях министр информатизации и связи Республики Татарстан, мэр Иннополиса и «МегаФон» подписали в мае 2017 года. Сегодня в первых домах уже появились «умные» счетчики.

Повышение эффективности отрасли ЖКХ сегодня активно обсуждается на уровне правительства, а тенденции замены механических приборов учета ресурсов и внедрение технологий интеллектуальных измерений наблюдаются во всем мире. Отрасль ЖКХ - одна из точек роста Интернета вещей. «МегаФон» активно работает в этом направлении и первым в России представил эффективное комплексное решение для строительства и ЖКХ, установка которого не занимает много времени.

«Мы последовательно развиваем технологии, которые востребованы нашими корпоративными клиентами. Внедрение интеллектуальных решений, таких как дистанционный мониторинг и контроль за потребляемыми ресурсами, соответствует государственному курсу на повышение эффективности отрасли ЖКХ. Как результат - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, оптимальные механизмы управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий. Мы разделяем эти планы и уверены, что наше решение позволит отрасли ЖКХ меняться быстрее и качественнее», - отметила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона».

Комплексное решение «МегаФона» открывает новые возможности как для компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаний, так и для потребителей: станет возможным отслеживать потребление ресурсов, автоматически собирать и передавать данные в службы ЖКХ, просматривать их в защищенном облачном интерфейсе, оплачивать коммунальные услуги в режиме онлайн, а также избежать ошибок в начислениях и предотвратить мошенничество. Город получит эффективный инструмент мониторинга и прогнозирования потребления ресурсов и может оперативно реагировать на аварийные ситуации, а жильцам не придется ежемесячно вручную подавать данные.

«Татарстан по праву пользуется репутацией технологического лидера, а Иннополис – сосредоточия ИТ кадров и компаний. Мы рады, что «МегаФон» сделал выбор в нашу пользу, и именно Иннополис стал первым городом России, в котором запущена в эксплуатацию сеть NB-IoT. В этом проекте «МегаФон» выступает не только как оператор связи, который гарантирует связность между элементами сети, но и в новой для себя роли интегратора, - отметил Руслан Шагалеев, мэр города Иннополис, - В ближайших планах –дистанционный учет расхода коммунальных ресурсов во всем городе, а также интеграция с сайтом Госуслуг. С запуском сети NB-IoT резиденты получат доступ к самой современной и перспективной на сегодняшний день технологии, смогут начать разрабатывать услуги и решения на её базе, и, имея фору во времени, создавать значимые в рамках Республики и страны бизнес-проекты».

О стандарте NB-IoT (Narrow-Band Internet of Things - узкополосный Интернет вещей)

Стандарт NB-IoT «МегаФон» запускает совместно с технологическим партнером - компанией Huawei. У стандарта есть ряд технологических преимуществ. Он работает в лицензируемом диапазоне частот - гарантирована надежность, безопасность и непрерывность передачи данных. Сигнал NB-IoT обладает повышенной проникаемостью и дальностью распространения, а емкость сети позволяет подключить к одной базовой станции нескольких десятков тысяч IoT-устройств. Низкое энергопотребление увеличивает срок работы радиомодуля без замены аккумулятора до нескольких лет. По прогнозам iKS-Consulting, к концу 2017 года общее количество sim-карт в ЖКХ в России вырастет до 2 млн, а к 2020 году - до 5,2 млн.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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