IoT: МегаФон покажет решения "Умного дома" на "Открытых инновациях" в Сколково

MForum.ru

IoT: МегаФон покажет решения "Умного дома" на "Открытых инновациях" в Сколково

13.10.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МегаФон продолжает продвигать свои решения, объединенные брендом Life Control. Это комплекс, состоящий из центра, а также различных датчиков и исполнительных решений "умного дома": управляемая розетка, камера с Wi-Fi подключением, лампа, датчик дыма, сенсор открытой двери, сенсор движения, сенсор протечки воды, анализатор качества воздуха, система полива растения, фитнес-трекер и геотрекер. Решения коммерчески доступны, хотя спрос на них пока что весьма ограничен. Доступ ко всем этим устройствам возможен через мобильное приложение.

Потенциально - это перспективная тема, но на сегодня ее развитие сдерживается несколькими факторами. Среди них отмечу удобство пользования (размещения, подключения, юзабилити клиентского приложения) и цену решения. Не меньшее влияние оказывает и то, что технологии умного дома еще далеки от того, чтобы стать мейнстримом в России.

+ +

Подписывайтесь на Telegram про телеком

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

17.07. [Новости компаний] IoT. Умный дом: 154 млн домов в Европе и Северной Америке станут умными к 2021 году / MForum.ru

01.06. [Новости компаний] LTE: Huawei о перспективах 4.5G и 5G / MForum.ru

14.03. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 2016.03.12-13, выходные. Телеком и Роботы / MForum.ru

12.05. [Новинки]  О смартфонах и не только #5: Google I/O 2015, Samsung Galaxy S6 с модулями Sony и Samsung, сколько зарабатывает Sony с каждого iPhone и 10-ядерный Snapdragon / MForum.ru

18.04. [Технологии]  Qualcomm в Лондоне - чипы, Sense ID, LTE Broadcast, LTE Cat.9 и ТВ 4К / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:23 ABloud Тема: МТС в Курганской области (22.08.2014)
[Пресс-релизы] МТС назначила директора в Зауралье 13 октября 2017 г. Курган, рф — пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о назначении Иннокентия ...
11.10.2017 17:32 elecont Тема: Elecont Weather - прогноз погоды, барометр, землетрясения для Андроид
Вышла новая версия (7.2.0) программы eWeather HD: Погода, Барометр, Землетрясения для Android В новой версии 7.2.0 eWeather HD: • Добавлен показатель уровня облачности • Улучшена точность текущих ...
11.10.2017 15:47 Alkcndr Тема: Аккумулятор телефона: эксплуатация, начало (разгон), работа, хранение (Страницы: 1 2)
Полная разрядка (доступная пользователю): -звуковые (предупреждающие) сигналы --------------------------------------------------------- А как насчёт ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ или всетаки правильно "полная ...
11.10.2017 04:21 dyrov Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42)
id: 232X-2ABGRU2 IMEI:860630024291679
10.10.2017 12:48 sigara Тема: Анонсы: LG Q6 будет доступен в трех версиях (11.07.2017)
А в руке хорошо лежит? Экран 5,5 не великоват?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

13.10. [Новинки] Анонсы: OPPO F3 Lite (A57) представлен официально / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17 miniS – цветное градиентное 3D-стекло, 6 Гб ОЗУ и Snapdragon 653 / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами / MForum.ru

11.10. [Новинки] Слухи: ZTE Axon M со складным экраном замечен в FCC / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о спецификациях смартфона Meitu M8s / MForum.ru

10.10. [Новинки] Слухи: Рекламные материалы подтвердили спецификации Huawei Mate 10 / MForum.ru

09.10. [Обзоры]  Белый, функциональный, эргономичный: Обзор планшета TurboPad 803 / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 4 Selfie Lite представлен официально / MForum.ru

09.10. [Новинки] Слухи: OnePlus 5T с 6-дюймовым дисплеем 18:9 выйдет в ноябре / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: BlackBerry Motion – IP67 и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9i с 5,9-дюймовым дисплеем и четырьмя камерами дебютировал в Индии / MForum.ru

06.10. [Новинки] Это интересно: HMD разрабатывает 4G-фичефон Nokia для Индии / MForum.ru

05.10. [Новинки]  Анонсы: VKWorld S8 со сдвоенной камерой Sony IMX298 оценен в $200 / MForum.ru

05.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 2 и 2 XL представлены официально / MForum.ru

04.10. [Новинки]  Слухи: Samsung Galaxy A5 2018 стал героем «утечки» / MForum.ru

03.10. [Новинки]  Анонсы: Huawei Honor Holly 4 с аккумулятором 3020 мАч представлен официально / MForum.ru

03.10. [Новинки] Это интересно: В сентябре доля Android 8.0 Oreo составила 0,2% / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечены два новых смартфона ZTE с емкими аккумуляторами / MForum.ru

03.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появится в России 5 октября / MForum.ru

02.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Oukitel K5000 с 5,7-дюймовым экраном 18:9 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: