IoT: МегаФон покажет решения "Умного дома" на "Открытых инновациях" в Сколково

13.10.2017, MForum.ru

МегаФон продолжает продвигать свои решения, объединенные брендом Life Control. Это комплекс, состоящий из центра, а также различных датчиков и исполнительных решений "умного дома": управляемая розетка, камера с Wi-Fi подключением, лампа, датчик дыма, сенсор открытой двери, сенсор движения, сенсор протечки воды, анализатор качества воздуха, система полива растения, фитнес-трекер и геотрекер. Решения коммерчески доступны, хотя спрос на них пока что весьма ограничен. Доступ ко всем этим устройствам возможен через мобильное приложение.

Потенциально - это перспективная тема, но на сегодня ее развитие сдерживается несколькими факторами. Среди них отмечу удобство пользования (размещения, подключения, юзабилити клиентского приложения) и цену решения. Не меньшее влияние оказывает и то, что технологии умного дома еще далеки от того, чтобы стать мейнстримом в России.

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