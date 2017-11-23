Слухи: Загадочный Sony Xperia ZG Compact снова засветился в Geekbench

23.11.2017, MForum.ru

Первые упоминания о смартфоне Sony Xperia ZG Compact появились еще в августе. Однако за прошедшие месяцы новой информации об этом смартфоне так и не всплыло. И вот аппарат снова засветился в Geekbench, но уже с несколько другим набором характеристик.

Что интересно, свежие результаты не только скромнее тех, что были показаны в августе, но и намного ниже результатов Xperia Z5 Compact, который вышел в 2015 году со Snapdragon 810 на борту. Возможных объяснений два. Первое и самое простое – приведенная информация является фейком, призванным подарить ложные надежды поклонникам производителя. Второй вариант - Sony Xperia ZG Compact нацелен в более низкий ценовой сегмент, что и объясняет скромный процессор и небольшой объем ОЗУ. ОС - Android 7.1.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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