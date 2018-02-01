Слухи: Sony Xperia XZ2 Compact замечен на фото

MForum.ru
01.02.2018,
Ожидается, что на Всемирном мобильном конгрессе компания Sony официально представит смартфоны Xperia XZ Pro и Xperia XZ2, слухи о которых в сети появлялись неоднократно. Также возможен анонс компактного флагмана Sony Xperia XZ2 Compact, который недавно прошел сертификацию в FCC.
В сети уже появилось изображение этого смартфона. Судя по фото, новинка получит достаточно широкие рамки сверху и снизу, а ее экран не будет иметь традиционное соотношение сторон 16:9 (по слухам Xperia XZ Pro и Xperia XZ2 получат экраны 18:9). По данным FCC размеры новинки составляют 135х65 мм. Таким образом, предполагаемая диагональ дисплея Sony Xperia XZ2 Compact не превышает 5 дюймов. В части спецификаций предполагается наличие чипсета Snapdragon 845, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, аккумулятора емкостью 3000 мАч, а также тыловой 19 Мп камеры и 8 Мп камеры на передней панели. Официальные подробности о новых смартфонах Sony ожидаются 26 февраля.
© Антон Печеровый,
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