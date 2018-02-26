MWC 2018: Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получили новый дизайн

MForum.ru
26.02.2018,
В рамках Всемирного мобильного конгресса компания Sony официально представила смартфоны Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact, показав свежий взгляд на линейку мобильных устройств Sony. Новый дизайн компания назвала «Ambient Flow». По мнению производителя, острые углы ушли в прошлое, а сейчас пришло время устройств, естественным образом ложащихся в человеческую руку.
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получили 2,5D-стекло Gorilla Glass 5 для защиты передней панели, металлическую рамку корпуса, размещенный на задней панели сканер отпечатка пальца. Кстати, материалом задней панели Sony Xperia XZ2 также является Gorilla Glass 5, тогда корпус как более компактной модели изготовлен из поликарбоната. В части защиты от влаги оба устройства соответствуют классу IP68. Соотношение сторон экранов – 18:9, при этом диагонали дисплеев составляют 5,7 и 5,0 дюймов соответственно. Разрешение экранов Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact – FullHD+.
В части фотовозможностей новинки аналогичны Xperia XZ1: 19 Мп камера Motion Eye с сенсором Sony IMX400 размером 1/ 2,3", апертурой объектива f / 2.0, 5-осевой стабилизацией, гибридной (лазерная+фазовая) фокусировкой и интеллектуальной вспышкой. Однако благодаря использованию в качестве аппаратной платформы Snapdragon 845 и обновленному программному обеспечению XZ2 и XZ2 Compact предлагают новое поколение BIONZ-алгоритмов обработки изображения. В частности должна улучшиться цветопередача и качество снимков в условиях недостатка освещенности. Также отметим поддержку HDR-видео в разрешении 4К, поддержку 10-битного цвета и стандарта BT.2020. В части Slow-motion обеспечивается 1080p@960fps.
Несмотря на то, что новинки Sony не претендуют на минимальную толщину (153 x 72 x 11,1 мм для XZ2 и 135 x 65 x 12,1 мм для Compact) производитель отказался от стандартного 3,5 мм аудиоразъема. Зато динамики стали на 20% громче относительно XZ1. Кроме того Sony Xperia XZ2 оснащен новой системой динамической вибрации, позволяющей имитировать басы в музыке (в Xperia XZ2 Compact подобная система не предусмотрена). Кроме того, компактная версия лишена поддержки QI Wireless, а в части передачи данных обеспечивает лишь LTE Cat.15, тогда как Sony Xperia XZ2 – Cat.18.
Объемы оперативной и встроенной памяти новинок составляют 4 и 64 Гб соответственно, при этом встроенную память можно расширить картами microSD (совмещен со слотом второй SIM-карты). Из прочего отметим Wi-Fi ac, NFC, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS и USB 3.1 Type-C. Емкость аккумулятора Sony Xperia XZ2 – 3180 мАч, Sony XZ2 Compact – 2870 мАч. Xperia XZ2 будет доступен в цветах «черный обсидиан», «холодное серебро», «темный изумруд» (синий), пепельно-розовом, компактная версия будет выпускаться в чёрном и дымчато-зелёном вариантах, а также в цветах «белое серебро» и «розовый коралл». Начало продаж – март текущего года.
© Антон Печеровый,
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