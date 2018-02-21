Слухи: Раскрыты цены Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

21.02.2018, MForum.ru

В сети появились подробности о смартфонах Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact. Общие характеристики новинок включают в себя чипсет Snapdragon 845, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, экраны с защитным стеклом Gorilla Glass 5 и соотношением сторон 18:9, а также дактилоскопический сенсор на задней панели и 3,5 аудиоразъем.

Sony Xperia Z5 Compact (слева) next to alleged Sony Xperia XZ2 Compact (справа) Основное отличие новинок – размер экрана, диагональ которого у Sony Xperia XZ2 составляет 5,7 дюйма, а у XZ2 Compact – 5,0 дюймов. Кроме того, обе новинки будут иметь специальный режим воспроизведения музыки с задействованием вибрации устройства. Что касается цены, то Sony Xperia XZ2 может стоить 799 евро, а компактная версия – 599 евро (утечка для шведского рынка). Продажи новинок могут начаться уже 6 марта.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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