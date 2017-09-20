Это интересно: Sony Xperia XZ1 появится в США как первый смартфон с Android Oreo из коробки

MForum.ru
20.09.2017,
Смартфон Sony Xperia XZ1, который был представлен несколько недель назад вместе с Xperia XZ1 Compact и Xperia XA1 Plus, появился на рынке США по цене $699,99. В модельном ряду Sony новинка приходит на смену Xperia XZ, но куда интересно то, что Sony Xperia XZ1 станет первым коммерчески доступным смартфоном с Android Oreo из коробки.
Таким образом, в активе новинки присутствуют последние усовершенствования программного обеспечения от Google, включая адаптивные значки, обновленную систему уведомлений и улучшенное меню настроек. «Железо» Sony Xperia XZ1 включает в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 2700 мАч. Фоточасть Sony Xperia XZ1 включает в себя 13 Мп фронтальную камеру и тыловую 19 Мп камеру с поддержкой супер замедленной съемки (960 fps) и 3D Creator, позволяющего сканировать лица или объекты для получения подробных 3D-моделей для дополненной реальности, трехмерной печати или живых обоев.
© Антон Печеровый,
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