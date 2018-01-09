Кадры: В "ВымпелКом" появился новый главный финансовый директор

MForum.ru
09.01.2018,
С 1 января 2018 года Андрей Ларкин сменил Фабрицио Мамбрини в должностях исполнительного вице-президента, главного финансового директора компании ПАО "ВымпелКом". Он также войдет в состав Правления компании. До недавнего времени Андрей работал в должности зам.исполнительного вице-президента, главного финансового директора ПАО "ВымпелКом". Г-н Мамбрини продолжит работу в группе VEON, курируя финансовые функции бизнес-единиц России и Италии.
Андрей Ларкин родился в 1975 году в г. Москве. В 1997 году окончил Московский Государственный институт международных отношений по специальности экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка. В 2000 году стал членом ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании (АССА). До прихода в ПАО «ВымпелКом» Андрей Ларкин занимал должность заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и являлся членом Правления ОСАО «Ингосстрах».
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© Алексей Бойко,
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