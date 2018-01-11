Слухи: Alcatel 3c замечен на рендерах

MForum.ru
11.01.2018,
На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2018 бренд Alcatel объявил о своих планах на рынке смартфонов. В частности было озвучено, что модельный ряд 2018 года будет разделен три серии. Однако подробностей об устройствах раскрыто не было – их анонс ожидается на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.
Впрочем, в сети уже появились изображения Alcatel 3c, который получит стилизованный под металл корпус из поликарбоната. Выпускаться новинка будет в черном, синем, золотистом вариантах. Габаритные размеры – 161х76х7,9 мм, вес – 168 грамм. Согласно более ранним утечкам, в активе Alcatel 3c ожидаются 6-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1440 точки (HD+, соотношение сторон 18:9), 4-ядерный 1,3 ГГц процессор, 1 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Разрешение тыловой камеры составит 8 Мп, фронтальной – 5 Мп. Заслуживает внимания и емкий аккумулятор – 3000 мАч. Версия ОС «из коробки» - Android 7.0 Nougat. Ожидаемая цена Alcatel 3c составит примерно $144.
© Антон Печеровый,
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