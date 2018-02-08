Слухи: На MWC 2018 представят ZTE Blade V9 с экраном 18:9 и Snapdragon 450

MForum.ru
08.02.2018,
Ожидается, что на Всемирном мобильном конгрессе компания ZTE представит смартфон Blade V9, позиционируемый как доступное устройство. В тоже время он получит дисплей с актуальным соотношением сторон 18:9, а его сердцем станет чипсет Qualcomm Snapdragon 450.
Диагональ экрана ZTE Blade V9 составит 5,7 дюйма, разрешение – 2160х1080 точек. В зависимости от версии ZTE Blade V9 будет оснащен 2, 3 или 4 Гб ОЗУ и 16, 32 или 64 Гб встроенной памяти. Тыловая камера – сдвоенная, включающая в себя основной сенсор разрешением 16 Мп и дополнительный 5 Мп сенсор. Апертура объектива – f/1,8. Также в наличии 13 Мп фронтальная камера, аккумулятор емкостью 3200 мАч и сканер отпечатка пальца на задней панели. Нельзя не отметить и стильный внешний вид, сочетающий металл и стекло. Выпускаться ZTE Blade V9 будет в черном и золотистом цветах.
© Антон Печеровый,
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