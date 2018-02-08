Слухи: На MWC 2018 представят ZTE Blade V9 с экраном 18:9 и Snapdragon 450

MForum.ru

Слухи: На MWC 2018 представят ZTE Blade V9 с экраном 18:9 и Snapdragon 450

08.02.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Ожидается, что на Всемирном мобильном конгрессе компания ZTE представит смартфон Blade V9, позиционируемый как доступное устройство. В тоже время он получит дисплей с актуальным соотношением сторон 18:9, а его сердцем станет чипсет Qualcomm Snapdragon 450.

Слухи: На MWC 2018 представят ZTE Blade V9 с экраном 18:9 и Snapdragon 450

Диагональ экрана ZTE Blade V9 составит 5,7 дюйма, разрешение – 2160х1080 точек. В зависимости от версии ZTE Blade V9 будет оснащен 2, 3 или 4 Гб ОЗУ и 16, 32 или 64 Гб встроенной памяти. Тыловая камера – сдвоенная, включающая в себя основной сенсор разрешением 16 Мп и дополнительный 5 Мп сенсор. Апертура объектива – f/1,8. Также в наличии 13 Мп фронтальная камера, аккумулятор емкостью 3200 мАч и сканер отпечатка пальца на задней панели. Нельзя не отметить и стильный внешний вид, сочетающий металл и стекло. Выпускаться ZTE Blade V9 будет в черном и золотистом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

02.11. [Новинки]  Анонсы: ZTE Voyage 5 – смартфон с аккумулятором 5000 мАч за 1199 юаней / MForum.ru

30.10. [Новинки]  Анонсы: ZTE Blade A3 – сдвоенная камера и аккумулятор 4000 мАч всего за $120 / MForum.ru

05.09. [Новинки]  Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой / MForum.ru

15.08. [Новинки]  Анонсы: ZTE Blade Z Max – 6-дюймовый дисплей и сдвоенная камера за $129 / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V7 Plus представлен официально / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 01:45 ABloud Тема: Акции: Билайн обещает полгода связи покупателям Samsung Galaxy (08.02.2018)
[Пресс-релиз]: «Билайн» дарит полгода связи при покупке смартфона Samsung Galaxy 7 февраля 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции «Выгодное предложение на ...
Вчера 22:14 JuliaMK Тема: UHANS i8 vs Xiaomi Redmi 5
зачем переплачивать?
Вчера 20:14 zugmad Тема: Как перенести историю сообщений Whatsapp с андроида на айфон?
при помощи электронной почты. В старом телефоне в настройке WHATSAPP выбрать — «настройку чата», после нажать — «отправка чатов по почте». Предоставятся возможные вариации отправки. По завершению ...
Вчера 20:13 zugmad Тема: Samsung galaxy pocket s5300 самопроизвольно вибрирует
все равно должна быть модель или марка
Вчера 20:10 zugmad Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42)
1)попробуй #+вкл или 2)*#837# * 1. Включить мобильник без сим-карты. 2. Набрать *#06# и записать IMEI. 3. Сгенерировать из IMEI (напиши мне его ) 4. Набрать на мобиле *983*8284#. 5. Ввести ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

08.02. [Новинки] Анонсы: Invens анонсировал 3 недорогих смартфона / MForum.ru

08.02. [Новинки] Слухи: На MWC 2018 представят ZTE Blade V9 с экраном 18:9 и Snapdragon 450 / MForum.ru

07.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечены 4 новых смартфона Huawei со сдвоенными камерами / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot S3 – индийский смартфон с 20 Мп фронтальной камерой / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Sharp Pi – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru

06.02. [Новинки]  Слухи: HTC U12+ с поддержкой 5G появился на «живых» фото / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: Nokia 7 Plus – 6-дюймовый полноэкранный дисплей и сдвоенная камера / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: HTC Breeze – полноэкранный смартфон начального уровня / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: За индексом Nokia TA-1056 скрывается Nokia 1? / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Полноэкранный Huawei P Smart с EMUI 8.0 появился у Vodafone UK / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Oppo A71 (2018) с поддержкой искусственного интеллекта представлен официально / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia XZ2 Compact замечен на фото / MForum.ru

31.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone T2 Pro – первый в мире смартфон на MediaTek Helio P70 / MForum.ru

31.01. [Новинки] Анонсы: ARCHOS Diamond Omega – смартфон с флагманскими характеристиками за 45499 рублей / MForum.ru

30.01. [Новинки]  Анонсы: Объявлены цены Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: В Китае запущена 4G-версия Nokia 3310 / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: VKWorld Mix 3 – безрамочный смартфон с емким аккумулятором и экраном 18:9 / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P550S представлен официально / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: HTC U12 не будет представлен на MWC 2018 / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен InFocus M7s с экраном 18:9 и сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: