Слухи: Опубликованы официальные тизеры Xiaomi Mi Mix 2s

MForum.ru
20.03.2018,
Компания Xiaomi продолжает подогревать интерес к ожидаемому 27 марта анонсу смартфона Mi Mix 2s. В очередном тизере появились фотографии новинки в руках Ифана (Wu Yifan), более известном как Kris Wu (Крис Ву). Впрочем, куда более интересно, что эти фотографии опровергли появившиеся ранее слухи о размещении фронтальной камеры в правом верхнем углу устройства.
В тоже время нижняя рамка смартфона стала немного толще, а в целом новый Mi Mix 2s будет очень схож с существующим Mi Mix 2. Внутри новинки ожидается чипсет Snapdragon 845, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Анонс Xiaomi Mi Mix 2s состоится 27 марта, причем 10 гостей презентации выиграют поездку в Париж с возможностью бесплатного посещения национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, где находится крупнейший музей современного искусства в Европе. Кстати, среди экспозиции будут и все три безрамочных фаблета производителя - Xiaomi Mi Mix , Xiaomi Mi Mix 2 и Xiaomi Mi Mix 2s .
© Антон Печеровый,
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