Телеком: Deutsche Telekom запустит коммерчески доступные услуги 5G в 2020 году

MForum.ru
11.10.2018,
Компания Deutsche Telekom запустит коммерчеси доступные услуги 5G в Германии в 2020 году, когда будет достаточный выбор коммерчески доступных терминалов 5G, заявил исполнительный директоров компании Tim Hoettges.
Компания DT намеревается инвестировать 5.5 млрд евро ($6.32 млрд) в год в развитие широкополосных сетей в Германии. Похоже, что компания намерена обойти своих конкурентов на рынке Германии за счет высокого уровня инвестиций в период подготовки к аукциону по распредлению лицензий 5G, намеченному на начало 2019 года.
Кроме того, Hoettges призвал к сотрудничеству в построении оптоволоконной сети в Германии, которая потребуется всем, кто собирается строить гигабитные сети 5G и подключать к ним производства и "умные города".
"5G - это не только еще более быстрая сеть беспроводного доступа, но важный элемент повышения ценности продуктов наших клиентов", - заявляет Hoettges, добавляя, что компания Deutsche Telekom приглашает к партнерству представителей промышленности для разработки стандартизованной европейской платформы 5G.
Германия, как и ряд других европейских стран, очевидно запаздывает с внедрением сетей 5G, по-сравнению с такими странами, как США, Япония и Корея. Объясняя эту задержку, европейские операторы ссылаются на отсутствие на рынке терминалов с поддержкой 5G. Источник: reuters.com
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теги: Германия Deutsche Telekom пятое поколение
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