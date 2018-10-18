Пресс-релизы: Билайн и Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края заключили соглашение о развитии мобильной связи

MForum.ru
18.10.2018,
18 октября 2018 года, Барнаул - ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края заключили соглашение в сфере развития связи и реализации государственных программ Алтайского края. Срок действия соглашения составит пять лет.
Ключевыми аспектами соглашения стали договорённости о партнёрстве в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры и экономики Алтайского края. Развитие телекоммуникаций неизменно связано с развитием экономики. Стабильное интернет-соединение позволяет оперативно решать вопросы бизнеса с помощью современных сервисов и приложений.
ПАО «ВымпелКом», как одна из сторон соглашения, только за 2019 год прогнозирует инвестиции в подвижные объекты связи на сумму около 395 млн. руб. Особое место при планировании строительства на следующий год отводится под развитие сети в диапазоне 4G.
Подписание соглашения состоялось 18 октября в рамках открытия Алтайского регионального ИТ-форума, главного события на рынке ИТ в крае. Со стороны Управления связи и массовых коммуникаций подписантом документа выступил временно исполняющий обязанности начальника Управления Максим Герасимюк. От ПАО «Вымпелком» документ подписал региональный директор Владимир Шилин
«В Билайн мы видим, как меняются потребности наших клиентов. Цена перестаёт быть главным аспектом при выборе оператора и на первое место выходит качество. Стремясь отвечать на потребности нашего абонента, мы постоянно модернизируем нашу сеть, расширяем территорию покрытия и запускаем скоростной мобильный интернет там, где когда-то была только голосовая связь. Алтайский край – особенная для нас территория. Исторически сложилось, что здесь – мы лидеры и нам доверяет большое количество абонентов и мы стремимся, чтобы они пользовались современной и стабильной связью каждый день», - прокомментировал Владимир Шилин.
В начале осени Билайн сообщал об улучшении сети 2018 года, после которых средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 33%, количество базовых станций выросло на 23%, а общее покрытие Алтайского края сетью «Билайн» - на 10%
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теги: ВымпелКом Билайн Алтайский край
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