Развитие сетей: Вымпелком о развитии сети в Волгоградской области - остров Сарпинский

MForum.ru
27.07.2023,
Компания ВымпелКом сообщает о модернизации сети сотовой связи в Волгоградской области в частности, появилось оборудование 4G/LTE на острове Сарпинский.
«Мы установили оборудование на острове Сарпинский, чтобы обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом местных жителей, а также рыбаков, туристов и дачников. По нашим данным, скорость загрузки файлов в зоне приема сети 4G на острове достигает 66 Мбит/с, в среднем – 20 Мбит/с», - комментирует директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.
Весной 2023 года билайн модернизировал оборудование в речном порту Волгограда. Ранее оператор построил базовые станции в Волгограде, Волжском и других населенных пунктах.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: ВымпелКом билайн развитие сетей Волгоградская область
--
Публикации по теме:
06.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС о развитии в Волгограде - микрорайон Родниковая долина / MForum.ru
10.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС сообщает о модернизации сети в Волгоградской области / MForum.ru
02.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России / MForum.ru
01.02. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом сообщает о существенных инвестициях в инфраструктуру в Волгоградской области / MForum.ru
05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2 / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Vivo V29 замечен в консоли Google Play / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Oppo A2 получит 6.7-дюймовый OLED-дисплей разрешением FHD+ / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: HTC U23 поступил в продаже на Тайване / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K11 получил Snapdragon 782G и 50 Мп камеру / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 2 Pro будет поддерживать быструю зарядку 150 Вт / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Redmi 12 5G замечен в Geekbench / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Стала известна дата анонса Moto G14 и его характеристики / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 3 с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Realme C51 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y27 с Helio G85 и 50 Мп камерой / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Планшет Realme Pad 2 представлен официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C53 с 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс ZTE Red Magic 8S Pro / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 12 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M10 5G – 5G-планшет c 10.6” 2K дисплеем и Snapdragon 695 / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Подтверждены спецификации Tecno Pova Neo 3 / MForum.ru
14.07. [Новинки] Слухи: Основные характеристики Fairphone 5 раскрыты Geekbench / MForum.ru