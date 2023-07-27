Развитие сетей: Вымпелком о развитии сети в Волгоградской области - остров Сарпинский

27.07.2023, MForum.ru

Компания ВымпелКом сообщает о модернизации сети сотовой связи в Волгоградской области в частности, появилось оборудование 4G/LTE на острове Сарпинский.

«Мы установили оборудование на острове Сарпинский, чтобы обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом местных жителей, а также рыбаков, туристов и дачников. По нашим данным, скорость загрузки файлов в зоне приема сети 4G на острове достигает 66 Мбит/с, в среднем – 20 Мбит/с», - комментирует директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.

Весной 2023 года билайн модернизировал оборудование в речном порту Волгограда. Ранее оператор построил базовые станции в Волгограде, Волжском и других населенных пунктах.

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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей Волгоградская область

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