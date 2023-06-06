Развитие сетей: МТС о развитии в Волгограде - микрорайон Родниковая долина

06.06.2023, MForum.ru

МТС сообщает о модернизации сети LTE в микрорайоне Родниковая долина в Волгограде. Установкой новой базовой станции было обеспечено удвоение скоростей, доступных местным жителям. Теперь они достигают 150 Мбит/с. В целом МТС завершила строительство новой инфраструктуры в Волгограде в рамках подготовки к летнему сезону.

Активная застройка Волгограда новым жильем, требуют от операторов сотовой связи постоянной активной работы. МТС отслеживает рост потребностей в трафике с помощью анализа на основе Big Data, принимаются необходимые решения о развертывании дополнительных базовых станций.

Как напоминает компания МТС, ранее оператор полностью обновил инфраструктуру сети в Волгоградской области, что дало рост скоростей мобильного доступа в среднем во всех областях в 1.6 раза. Этому существенно помог проведенный в течение 2 лет рефарминг частот диапазона 1800 МГц.

пресс-релиз МТС

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теги: развитие сетей МТС Волгоградская область

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