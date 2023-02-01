Развитие сетей: ВымпелКом сообщает о существенных инвестициях в инфраструктуру в Волгоградской области

MForum.ru
01.02.2023,
ВымпелКом инвестировал в инфраструктуру в Волгоградской области более 2,4 млрд рублей за 3 года. Выросло покрытие 4G/LTE за счет модернизации и строительства новых базовых станций, запущена поддержка VoLTE, без которой так долго оставалась Волгоградская область.
Photo by Albert Sukhanov on Unsplash
В 2022 году ВымпелКом построил новые базовые станции в Волгограде, Волжском, а также в небольших населенных пунктах: Средняя Ахтуба, Городище, Киляковка, Горьковский, Новый Рогачик, Колхозная Ахтуба, хутор Лебяжья Поляна), дачных поселках вблизи Волгограда.
Оператор активно занимался рефармингом, расширяя полосы частот для слоя LTE. В результате скорость мобильного интернета в области за год по данным компании выросла на 70%.
Директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков:
«В Волгоградской области в течение нескольких последних лет мы очень много строили. Только за 2022 год сеть 4G в регионе выросла на 56 %, с 2020 года - в 2 раза. Как известно, чем больше базовых станций, тем уверенней сигнал, лучше качество связи. По мере развития сети мы отмечаем рост потребления мобильного интернета. Наши клиенты оценили скорость и надежность интернет-доступа: за год объем передаваемого интернет-трафика в сети 4G вырос на 31%. При этом на 15% уменьшилось количество времени, потраченного на разговоры по телефону. Благодаря бесплатному подключению к новым технологиям (VoLTE) наши клиенты могут одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, и всегда оставаться на связи с близкими».
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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей VoLTE
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