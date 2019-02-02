RFID: Технология RFID поможет музеям

MForum.ru
02.02.2019,
Кража полотна из Третьяковки привлекла внимание к музейной теме в целом и, в частности, к защищенности экспонатов от краж. Технология радиочастотной идентификации, возможно, не является идеальным противокражным решением, но вполне уместна, как один из элементов системы безопасности, способный помочь в повышении сохранности экспонатов.
источник: pixabay.com
Современные RFID-метки надежны, обладают небольшими размерами и высокой долговечностью, их нетрудно разместить на охраняемом предмете, в том числе, скрытно, либо так, что попытка переместить предмет разрушит часть метки, вызовет ее активацию и зафиксирует факт перемещения предмета.
Входы в помещения музеев могут быть оборудованы стационарными считывателями RFID, что позволит активировать, например, сигнализацию или противокражные ворота при приближении к ним несанкционированно выносимого предмета.
Кроме того, упрощается возможность учета и инвентаризации промаркированных объектов, автоматизации регистрации всех событий, связанных с передачей защищаемых предметов на реставрацию, в запасники или на выездные выставочные мероприятия.
Соответствующие системы учета с поддержкой противокражной функциональности выпускают и в России, в частности, зеленоградский Микрон уже обратился в ряд организаций сферы культуры и искусства с предложением своих услуг по построению эффективной и недорогой системы защиты культурных ценностей.
Системы автоматизации учета и противокражной защиты на базе RFID массово внедряются в практику библиотечного дела, их можно встретить уже в нескольких сотнях российских библиотек, а рынок соответствующих решений следует считать зрелым. Возможно, попытка кражи из Третьяковской галереи расширит применение систем RFID и на российские музеи.
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Обширную подборку вариантов применения RFID-технологии можно найти здесь
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теги: RFID метки радиочастотная идентификация галереи музеи противокражные Микрон
© Алексей Бойко,
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