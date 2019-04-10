Телеком: МТС повышает расценки - на этот раз не повезло пользователям тарифа Супер МТС

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Телеком: МТС повышает расценки - на этот раз не повезло пользователям тарифа Супер МТС

10.04.2019, MForum.ru

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МТС с 22 апреля повышает цены - стоимость звонков на номера МТС в регионе пребывания составит 1.75 руб/мин, звонков на городские номера Московского региона (при нахождении в Московском регионе) - 1.75 руб./мин (было 1.5 руб./мин), а вызовы на МТС и в другие регионы РФ - 5.50 руб./мин (было 5.00 руб./мин). 

 МТС

Предлагается использовать опцию "Все Супер", чтобы пользоваться возможностью безлимитных звонков на номера МТС региона, гдне находится абонент. А в Москве и МО - также на городские номера. Но это обойдется в 10 руб в сутки (+300 руб. при ежедневном использовании). Опция также дает скачивать до 100 МБ в сутки.  

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теги: МТС тарифы рост цен повышение цен 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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