Телеком: Глобальный рынок процессоров для baseband сократился в 2q2019, но процессоры для baseband 5G стартовали неплохо

21.10.2019, MForum.ru

Глобальный рынок процессоров для работы с технологиями сотовой связи сократился в 2q2019, но процессоры для работы в сетях 5G стартовали неплохо, такими наблюдениями делится Strategy Analytics, и сюрприза в этом конечно нет.

Объем рынка процессоров для устройств сотовой связи в 2q2019 сократился на 4% год к году до 5 млрд штук. Лидером рынка остается Qualcomm, на продукты которой приходится 43%, тогда как доля хуавеевского HiSilicon достигает 15%, почти как у MediaTek с ее 14%. Samsung LSI и Intel замыкают Топ-5 производителей таких чипов.

Рынок процессоров для работы с сетями LTE заметно сокращается вот уже несколько кварталов, поскольку все больше участников рынка переключаются на инвестирование в 5G, технологию, которую они считают катализатором для расцвета IoT, рынка, где как ожидается, смогут зарабатывать не только крупнейшие вендоры, но и компании среднего и небольшого размера. Рынок процессоров для работы с сетями 5G хорошо растет в этом году, пока что на нем лидируют Qualcomm и Samsung LSI, выигравшие ключевые дизайны мобильных терминалов.

Qualcomm захватит львиную долю рынка 5G чипов.

По мнению аналитиков Strategy Analytics, компания Qualcomm обладает превосходством по части потребления энергии, производительности, числа полевых тестов, в области отношения с клиентами, качества радиоинтерфейса и RF-фронтэнда, что несомненно обернется возможностью для компании добиться значительной доли на рынке поставок чипов 5G. В 2q2019 компания столкнулась со снижением объемов поставок из-за слабого рынка смартфонов. Тем не менее флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855 встретил хороший прием на рынке практически у всех производителей смартфонов под Android. Кроме чипов для смартфонов, компания отгружала свои чипы производителям фичафонов LTE, планшетов, носимых устройств, IoT, а также устройств для автопрома, что обеспечило примерно 10% от всех отгрузок компании за квартал.

А в ноябре 2019 года ожидаем анонс процессора приложений Qualcomm Snapdragon 865. Этот чипсет, как ожидается, сможет без внешнего модема поддерживать все поколении сотовой связи от 2G до 5G, причем 5G он вероятно будет поддерживать как в диапазонах ниже 6 ГГц, так и в диапазонах миллиметровых волн.

Практически это означает, что аппараты с таким процессором смогут работать в сети 5G почти в любом регионе мира, включая США, Китай и Европу, включая Россию. Такие аппараты начнут выходить, начиная с 1q2020 и ближе к лету 2020 года. Отсутствие необходимости в модеме 5G позволит выпускать смартфоны либо в более изящном исполнении, чем сейчас, либо с еще более мощными батареями, чем сейчас.

Samsung LSI уверенно заявил о своих претензиях на участие в рынке чипов 5G, также хорошие позиции и у HiSilicon, несмотря на все препоны, чинимые хуавеевцам американцами.

В частности, Samsung оказался одной из первых компаний, которая выпустила на рынок модемы 5G, а затем и процессор приложений со встроенным модемом 5G, пусть он и не обеспечивает двухдиапазонность FR1/FR2. Можно говорить о том, что по части 5G разрыв Samsung и Qualcomm не является "драматическим".

То же можно сказать и о китайской HiSilicon, китайская компания показывает быстрый рост поставок чипов для LTE и располагает хорошим технологическим заделом в области чипов 5G. Позиции могли бы бть и лучше, но с учетом американского давления, даже достигнутые результаты очень неплохи. Скорее всего, так же будет и с 5G в 2020 году, если только китайцам не помешает начавшаяся в Huawei "охота на ведьм", приводящая к увольнениям топ-менеджеров, только на том, например, основании, что они учились в США. .

А что же Intel? Как мы помним, эта компания отказалась от своих попыток занять значимое место на рынке чипов 5G, отказавшись от разработки модема после завершения конфликта Apple-Qualcomm. Конфликт завершился возвращением блудного Apple в суровые объятия Qualcomm после того, как в Apple убедились в том, что Intel не способна выдерживать заявленные сроки разработки чипов 5G. Впрочем, возня Intel с чипами 5G возможно не канет в Лету бесследно, модемный бизнес Intel приобрела Apple и через какое-то время может затеять самостоятельно производство чипов 5G для своих изделий, как это уже происходит с процессорами. Неприятная перспектива для Qualcomm.

Кто там у нас еще остался из компаний, способных поучаствовать в дележе рынка 5G? Это, конечно, MediaTek и Unisoc. Обе этих компании не хватают звезд с неба, но на рынке 5G также надеются заработать. Соответствующий потенциал есть у каждой из них, но основным рынком сбыта, в основном, будет Китай, что несколько ограничивает потенциал роста долей рынка 5G этих компаний.

С использованием: telecompaper.com

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теги: пятое поколение чипы чипсеты Qualcomm