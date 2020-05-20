5G: 5G: MediaTek расширил линейку процессоров приложений - встречаем Dimensity 800

MForum.ru
20.05.2020,
Для нас это означает, что выбор смартфонов среднего ценового уровня с поддержкой 5G вскоре расширится.
В составе SoC Dimensity 820 - четыре процессора ARM CortexA-76 с тактовой частотой 2.6 ГГц, поддержка до четырех камер с разрешением до 80 Мпикс.
Встроенный модем 5G поддерживает ряд частотных диапазонов FR1 (до 6 ГГц) и может работать в сетях 5G в Азии, США и Европе. Модем работает с одной или двумя SIM картами, поддерживается возможность агрегации разных полос 5G и поддержка передачи голоса в 5G NR.
Таким образом у производителей терминалов теперь есть выбор из трех чипов MediaTek - Dimensity 1000 (2019 года), предназначенного для флагманов, январского Dimensity 800 - для моделей среднего ценового класса и новинки Dimensity 820.
Источник: https://www.mobileworldlive.com/devices/news-devices/mediatek-extends-mid-tier-5g-chip-range/
Появление 820-го, вряд ли поколеблет лидерские позиции Qualcomm, но будет способствовать расширению выбора моделей среднего ценового класса, а это дело хорошее.
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теги: чипсеты пятое поколение 5G MediaTek
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