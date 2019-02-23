Телеком: MWC2019: Хотспоты 5G с автонастройкой от NetComm

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Телеком: MWC2019: Хотспоты 5G с автонастройкой от NetComm

23.02.2019, MForum.ru

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Компания NetComm привезла на MWC2019 технологию хотспотов 5G Fixed Wireless с поддержкой “самоинсталляции”.

Несмотря на то, что технология 5G Fixed Wireless (фиксированного подключения к интернету с помощью беспроводной сети 5G) рассматривается многими операторами, как один из основных пользовательских сценариев на первом этапе внедрения 5G, ее потенциал сдерживается тем, что на этапе запуска пре-стандартных сетей 5G, работающих в миллиметровом диапазоне, операторам требовалось использовать внешнюю антенну с устройствами раздачи интернета в помещениях, что в свою очередь подразумевало использование техников, способных установить и настроить внешнюю антенну. Это приводило к дополнительным издержкам и делало такой сценарий использования 5G не слишком интересным.

Платформа, предлагаемая компанией NetComm, это plug-and-play решение, готовое к работе “из коробки”. Для установки устройств на базе этой платформы не требуются какие-либо особенные навыки. Устройства на базе этой платформы поддерживают, как миллиметровый диапазон частот, так и частоты до 6 ГГц. 

NetComm

В семействе 5G роутеров NetComm представлено четыре типа устройств. Массовому рынку адресован роутер, который можно разместить в любом удобном месте внутри помещения, если это помещение находится в зоне уверенного покрытия сети 5G. 

NetComm

Для ситуации, когда сигнал не столь силен, предназначен вариант устройства, рассчитанный на крепление на оконное стекло с внутренней стороны.

NetComm

Есть также устройства, которые подразумевают установку техниками - для монтажа на наружной стене помещения или на крыше с использованием направленной антенны.

Как ожидается, появление линейки 5G устройств NetComm может позитивно повлиять на рост востребованности данной технологии. netcommwireless.com.

Компания не сообщает, какие интерфейсы есть у представленных устройств. Раздают ли они интернет по WiFi, Ethernet, какие стандарты поддерживают. 

После появления модемов 5G нет ничего удивительного в появлении подобных устройств. Их выбор будет достаточно большим, вполне вероятно, что году в 2020 появятся и аналогичные устройства российского производства.

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теги: телеком пятое поколение Apple Intel модемы чипсеты платформы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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