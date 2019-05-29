Телеком: Кадры. Никита Орлов - новый финансовый директор МегаФон

MForum.ru
29.05.2019,
В ПАО "МегаФон" новый финансовый директор - Никита Орлов.
Ожидается, что Никита Орлов войдет в состав правления компании.
Выпускник физфака МГУ 1994 года. Работал в основном в банково-финансовой сфере: ABN AMRO Bank, Citibank, Credit Lyonnais и ABB Project Finance, ОАО «ЛУКОЙЛ».
В 2008-2009 годах являлся главой казначейства в ОАО «СУЭК»,
с 2009 - директор казначейства ГК «Росатом»,
с 2012 года - финансовый директор ОАО «Атомредметзолото»,
с 2013 по 2019 год занимал пост директора департамента казначейства ПАО «ГМК «Норильский никель».
Рапортовать Никита Орлов будет непосредственно Геворку Вермишяну, основные задачи декларирует такие: повышение эффективности, грамотные инвестиции, сокращение издержек, обеспечить уверенное развитие бизнеса МегаФон.
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теги: телеком кадры МегаФон
© Алексей Бойко,
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