Телеком: Кадры. Никита Орлов - новый финансовый директор МегаФон

29.05.2019, MForum.ru

В ПАО "МегаФон" новый финансовый директор - Никита Орлов.

Ожидается, что Никита Орлов войдет в состав правления компании.

Выпускник физфака МГУ 1994 года. Работал в основном в банково-финансовой сфере: ABN AMRO Bank, Citibank, Credit Lyonnais и ABB Project Finance, ОАО «ЛУКОЙЛ».

В 2008-2009 годах являлся главой казначейства в ОАО «СУЭК»,

с 2009 - директор казначейства ГК «Росатом»,

с 2012 года - финансовый директор ОАО «Атомредметзолото»,

с 2013 по 2019 год занимал пост директора департамента казначейства ПАО «ГМК «Норильский никель».

Рапортовать Никита Орлов будет непосредственно Геворку Вермишяну, основные задачи декларирует такие: повышение эффективности, грамотные инвестиции, сокращение издержек, обеспечить уверенное развитие бизнеса МегаФон.

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теги: телеком кадры МегаФон