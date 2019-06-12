Телеком: SEOWON получил разрешение FCC на продвижение outdoor CPE LTE с поддержкой MIMO 4x4 Cat.15

12.06.2019, MForum.ru

Корейская компания Seowon, занимающаяся производством LTE CPE для использования внутри и вне помещений, мобильных точек доступа и USB-модемов, объявила о разработке новой линейки LTE CPE для диапазона 3.5 ГГц. Компания получила разрешение FCC Part 96. В компании Seowon говорят о получении шанса на конкуренцию за американский рынок CBRS-услуг.

Новая серия CPE полностью совместима с правилами CBRS Part 96. Как ожидается, эти устройства могут использоваться в различных ситуациях - обеспечивать фиксированный ШПД, работать в частных сетях LTE и так далее. Сейчас Seowon проводит тесты вместе с операторами сотовой связи США и взаимодействует с поставщиками решений SAS (систем доступа к частотам). Seowon CPE совместима с диапазонами b42 / b43 / b48, активно используемыми в США системами LTE.

Seowon, кроме того, недавно анонсировала модуль NB-IoT, который поддерживает стандарты Cat.M, NB-IoT и Sigfox. Недорогой модуль будет выпускаться в различных форм-факторах, таких как LGA, M.2 и mPCI. Продукцию компании закупает ряд европейских операторов для автоматизации производств, шахт, портов и так далее. Источник: businesswire.com

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теги: телеком CPE Seowon