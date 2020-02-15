5G: Three, UK, начала предлагать клиентам 5G самый дешевый безлимит в стране

MForum.ru
15.02.2020,
Про сеть 5G оператора Three UK известно, что поставщиком решения для нее является Nokia, что для ее развертывания компания задействует полосу 100МГц в диапазоне n78 3.5ГГц (российские операторы, читая об этом, должны всхлипнуть и утереть слезу). В августе 2019 году компания запустила сервис фиксированного беспроводного доступа 5G в ряде районов центрального Лондона, предлагая клиентам подключения с CPE.
И вот теперь компания вступает в конкуренцию за массовый рынок, предлагая услугу мобильного 5G всем владельцам терминалов, поддерживающих эту технологию. Таких, признаемся честно, на руках у абонентов пока что совсем немного, но ситуация быстро меняется, - на подходе iPhone с поддержкой 5G, да и вообще скоро трудно будет найти в продаже флагман без 5G
Как это принято у Three UK, компания не собирается следовать в арьергарде конкурентов. Оператор сразу же начал предлагать 5G дешевле всех в Объединенном Королевстве. Если EE со своей скромной полосой в 40 МГц в диапазоне 3.5ГГц пытается продавать услугу 5G с дополнительной абонплатой в 10 фунтов стерлингов в месяц, то Three UK никаких дополнительных оплат за пользование 5G не просит. И если у O2 (40 МГц) анлим 5G обходится в 35 фунтов, а у Vodafone (50 МГц) в 30 фунтов, то Three со своими 100 МГц начинает борьбу за абонентов с 22 фунтами в месяц для постоплатных и 25 фунтов - для предоплаченных подключений.
5G для Three UK это потенциальная возможность изменить отношение к себе. На текущий момент у Three худшая доступность сети 4G/LTE в UK, у клиентов этой компании - худший опыт пользования мобильным видео, на сети Three 4G - самая большая задержка распространения сигнала.
Не сказать, чтобы оператор уже построил сеть 5G с великолепным по-связности покрытием и гигантским охватом. В диапазоне 3.5 ГГц это та еще задачка. Тем не менее, широкая полоса может дать большие средние скорости, чем у конкурентов, низкие цены смогут привлечь чувствительных к цене пользователей, которым нравится идея высоких скоростей скачивания и низких задержек.
Источник: telecoms.com
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теги: телеком 5G пятое поколение Объединенное королевство Three UK
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