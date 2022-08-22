Микроэлектроника: Запрет покупки Pulsic стал еще одной неудачей Китая в области EDA

MForum.ru
22.08.2022,
Попытки Китая построить отечественную полупроводниковую промышленность натолкнулись на очередное препятствие. На этот раз, речь идет о заблокированной попытке приобретения компании EDA (автоматизированного проектирования микросхем). Об этом рассказывает edn.com.
Попытка этого приобретения также позволила раскрыть лабиринт китайских компаний, тщательно наслоенных друг на друга и поддерживаемых финансируемым государством Национальным инвестиционным фондом промышленности интегральных схем с капиталом в $50 млрд, известным как "Большой фонд".
Согласно информации Bloomberg, британские регулирующие органы заблокировали приобретение фермы EDA Pulsic базирующимся в Шанхае разработчиком ПО для проектирования микросхем Super Orange HK Holding Ltd. Эта компания, в свою очередь, находится под контролем компании Shanghai UniVista Industrial Software Group.
Эта история иллюстрирует некоторые аспекты индустрии EDA, которые, если рассматривать их в совокупности, могут раскрыть амбиции Китая в области EDA. Сюй Юнь, бывшая глава китайского филиала Cadence и одна из самых влиятельных женщин-руководителей предприятиями по изготовлению чипов в Китае, является директором Super Orange HK Holding. Она также является со-гендиректором UniVista. Другим со-директором является Пан Цзянюэ, который руководил бизнесом Synopsys в Китае и в Азиатско-Тихоокеанском регионе до прихода в эту фирму по разработке ПО для автоматизированного проектирования микрочипов.
Pulsic — частная компания в области EDA в Бристоле, Объединенное королевство. Сумма, за которую Super Orange HK предложила купить Pulsic, неизвестна. В официальном заявлении говорится, что ПО Pulsic EDA может быть использовано для разработки ИС, которые потенциально могут быть использованы в китайских военных разработках.
Британия, таким образом, все более следует ограничительной политике США по части высоких технологий в отношении Китая. Блокировка покупки Pulsic вряд ли окажется последней «недружественной» мерой. В UK ведут расследование в отношении покупки китайской компанией Nexperia компании Newport Wafer Fab, крупнейшего производства полупроводников страны. Решение ожидается в сентября 2022 года.
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теги: микроэлектроника Китай тренды
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