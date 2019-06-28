MForum.ru
28.06.2019,
Уж скоро состоится анонс смартфона Lenovo Z6 и для подогрева интерес к этому событию производитель раскрывает подробности об аппарате. В частности, ранее сообщалось, что «сердцем» Lenovo Z6 станет чипсет Snapdragon 730.
По новым данным диагональ экрана Lenovo Z6 составит 6,39 дюйма, а емкость аккумулятора – 4000 мАч. Тыловая камера будет строенная, в качестве основного сенсора будет использоваться решение от Sony. Однако речь о 48 Мп модуле не идет. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 24 Мп (Sony IMX576), вспомогательных – 8 и 5 Мп. Такая конфигурация обеспечивает 2-кратное оптическое увеличение и 8-кратный гибридный зум. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
Кроме того, производитель делает акцент на весе устройства, который составит всего 159 грамм. Для сравнения вес аналогичных смартфонов от других производителей ближе к 200 г. Рамка Lenovo Z6 выполнена из алюминия 6000 серии, а для придания оригинального вида задней панели используется 10-ти слойная углепластиковая пленка.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
16.06. [Новости компаний] Телеком. Микроэлектроника: В США пробуют ограничить монополизм Qualcomm / MForum.ru
15.06. [Новости компаний] Телеком: 5G в Китае - быстрый старт / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Qualcomm и Lenovo представили ноутбук 5G PC на базе Snapdragon / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Lite представлен официально / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru
28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru
17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Опубликованы рендеры Huawei Nova 5 Pro / MForum.ru