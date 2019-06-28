Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6

28.06.2019, MForum.ru

Уж скоро состоится анонс смартфона Lenovo Z6 и для подогрева интерес к этому событию производитель раскрывает подробности об аппарате. В частности, ранее сообщалось, что «сердцем» Lenovo Z6 станет чипсет Snapdragon 730.

По новым данным диагональ экрана Lenovo Z6 составит 6,39 дюйма, а емкость аккумулятора – 4000 мАч. Тыловая камера будет строенная, в качестве основного сенсора будет использоваться решение от Sony. Однако речь о 48 Мп модуле не идет. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 24 Мп (Sony IMX576), вспомогательных – 8 и 5 Мп. Такая конфигурация обеспечивает 2-кратное оптическое увеличение и 8-кратный гибридный зум. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Кроме того, производитель делает акцент на весе устройства, который составит всего 159 грамм. Для сравнения вес аналогичных смартфонов от других производителей ближе к 200 г. Рамка Lenovo Z6 выполнена из алюминия 6000 серии, а для придания оригинального вида задней панели используется 10-ти слойная углепластиковая пленка.