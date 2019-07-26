MForum.ru
26.07.2019,
Компания Lenovo дополнила линейку бюджетных смартфонов Motorola моделью E6. Новинка выполнена в стиле предыдущих аппаратов серии и работает под управлением Android 9.0 Pie. Однако технически аппарат максимально упрощен.
«Сердцем» Moto E6 стал чипсет Snapdragon435, дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Диагональ экрана 5,5-дюймов при разрешении 1440х720 точек. Фоточасть Moto E6 включает в себя 5 Мп фронтальную камеру и 13 Мп камеру (f/2.0) на задней панели. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Дактилоскопический сенсор не предусмотрен. Цена Moto E6 на рынке США составит $149,99. Купить новинку можно будет в черном и синем цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Moto Z4 уже в продаже / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: Пресс-фото Motorola One Vision подтвердили 48 Мп камеру / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Moto Z4 и Moto Z4 Force / MForum.ru
30.04. [Новости компаний] Телеком: Список терминалов 5G на конец апреля 2019 года / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V17 с 4 камерами на задней панели / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S6 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Nokia 8.2 получит 32 Мп выдвижную камеру и Android Q / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Moto E6 представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Релиз Samsung Galaxy Fold состоится в сентябре / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Новые Nokiа 220 4G и Nokia 105 представлены официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Honor Band 5 представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Honor 9X и Honor 9X Pro оснащены Kirin 810 и всплывающими камерами / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo S1 анонсируют 7 августа / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Elephone Soldier – защищенный смартфон с 2К-экраном / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II получил Snapdragon 855+ / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит смартфон с 64 Мп камерой / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Doogee S90 Pro – обновление модульного ударопрочного смартфона / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Qin 2 – первый смартфон «телефонного» бренда Xiaomi / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Xiaomi Mi A3 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Это интересно: В 2020 году появится смартфоны с камерами 108 Мп / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel Y4800 представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 7 появится в белом цвете / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.2 появился в России за 6 990 рублей / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 10 Pro появился в России / MForum.ru