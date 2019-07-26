Анонсы: Moto E6 представлен официально

26.07.2019, MForum.ru

Компания Lenovo дополнила линейку бюджетных смартфонов Motorola моделью E6. Новинка выполнена в стиле предыдущих аппаратов серии и работает под управлением Android 9.0 Pie. Однако технически аппарат максимально упрощен.

«Сердцем» Moto E6 стал чипсет Snapdragon435, дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Диагональ экрана 5,5-дюймов при разрешении 1440х720 точек. Фоточасть Moto E6 включает в себя 5 Мп фронтальную камеру и 13 Мп камеру (f/2.0) на задней панели. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Дактилоскопический сенсор не предусмотрен. Цена Moto E6 на рынке США составит $149,99. Купить новинку можно будет в черном и синем цветах.