Анонсы: Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию – Lenovo ZP6 и не только

MForum.ru

Анонсы: Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию – Lenovo ZP6 и не только

02.08.2019, MForum.ru

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Китайская компания Lenovo анонсировала возвращение на российский рынок смартфонов под собственной торговой маркой. Основной акцент будет сделан на бюджетных решениях. Однако не забыт и флагманский сегмент, куда нацелен смартфон Lenovo ZP6, представляющий собой специальную версию Lenovo Z6 Pro.

Анонсы: Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию – Lenovo ZP6 и не только

Спецификации Lenovo ZP6 включают в себя 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Snapdragon 855, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб, тыловую пента-камеру (48+16+8+2 Мп+ToF), 32 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 9 Pie. Выпускаться Lenovo ZP6 будет в синем и красном цветах, цены будут объявлены позже. Стоимость бюджетных моделей уже известна. Lenovo A5 можно будет купить за 6 990 / 7 490 / 8 990 рублей (2+16 / 3+16 / 3+32 Гб, соответственно), Lenovo K9 (3+32 Гб) обойдется в 9 990 рублей, Lenovo K5 Pro (4+64 Гб) – 13 990 рублей, а Lenovo S5 Pro – 15 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Lenovo

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