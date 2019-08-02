MForum.ru
02.08.2019,
Китайская компания Lenovo анонсировала возвращение на российский рынок смартфонов под собственной торговой маркой. Основной акцент будет сделан на бюджетных решениях. Однако не забыт и флагманский сегмент, куда нацелен смартфон Lenovo ZP6, представляющий собой специальную версию Lenovo Z6 Pro.
Спецификации Lenovo ZP6 включают в себя 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Snapdragon 855, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб, тыловую пента-камеру (48+16+8+2 Мп+ToF), 32 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 9 Pie. Выпускаться Lenovo ZP6 будет в синем и красном цветах, цены будут объявлены позже. Стоимость бюджетных моделей уже известна. Lenovo A5 можно будет купить за 6 990 / 7 490 / 8 990 рублей (2+16 / 3+16 / 3+32 Гб, соответственно), Lenovo K9 (3+32 Гб) обойдется в 9 990 рублей, Lenovo K5 Pro (4+64 Гб) – 13 990 рублей, а Lenovo S5 Pro – 15 990 рублей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.07. [Новинки] Анонсы: Moto E6 представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: TECNO представила Phantom 9 со строенной AI-камерой / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 представлен официально / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
02.08. [Новинки] Слухи: Готовится к релизу новый Samsung Galaxy Active / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию – Lenovo ZP6 и не только / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Oukitel C17 Pro получит строенную камеру / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro / MForum.ru
30.07. [Новинки] Слухи: iQOO Pro 5G представят в августе / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E – возрождение бюджетной линейки / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS195 представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V17 с 4 камерами на задней панели / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S6 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Nokia 8.2 получит 32 Мп выдвижную камеру и Android Q / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Moto E6 представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Релиз Samsung Galaxy Fold состоится в сентябре / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Новые Nokiа 220 4G и Nokia 105 представлены официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Honor Band 5 представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Honor 9X и Honor 9X Pro оснащены Kirin 810 и всплывающими камерами / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo S1 анонсируют 7 августа / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Elephone Soldier – защищенный смартфон с 2К-экраном / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II получил Snapdragon 855+ / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит смартфон с 64 Мп камерой / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Doogee S90 Pro – обновление модульного ударопрочного смартфона / MForum.ru