Анонсы: Olmio A02 – мини-телефон в формате гарнитуры

27.08.2019, MForum.ru

В ряде российских магазинов электроники появился телефон Olmio A02. Новинка относится к классу супер-компактных устройств. Ее габариты – 68х28х12,6 мм при весе всего 19 грамм. Одним из возможных сценариев использование является размещение на ухе, как гарнитуры.

Спецификации Olmio A02 более чем скромны: 0,66-дюймовый дисплей, поддержка только 2G-сетей GSM900/GSM1800, слот для карт памяти microSD (есть функционал плеера), FM-радио, Bluetooth и аккумулятор емкостью 280 мАч. Заушина входит в комплект поставки. Купить Olmio A02 можно за 1290 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mctrade.ru

Публикации по теме:

[Новости компаний] Телеком: Конспекты. Краснодарский виртуал DANYCOM обновляет тарифы и выходит в Европу / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Joy's S13 – «звонилка» с функцией Wi-Fi Hotspot / MForum.ru

[Новости компаний] Телеком: Мобильный трафик в России растет рекордными темпами / MForum.ru

[Новости компаний] Телеком: Первые видеовызовы 5G в России - вновь Питер-Хельсинки, как 28 лет тому назад / MForum.ru

[Новости компаний] Телеком: МТС отчиталась за 4q2018. Рост доходов на фоне стабильной абонбазы / MForum.ru