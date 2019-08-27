Анонсы: Olmio A02 – мини-телефон в формате гарнитуры

MForum.ru
27.08.2019,
В ряде российских магазинов электроники появился телефон Olmio A02. Новинка относится к классу супер-компактных устройств. Ее габариты – 68х28х12,6 мм при весе всего 19 грамм. Одним из возможных сценариев использование является размещение на ухе, как гарнитуры.
Спецификации Olmio A02 более чем скромны: 0,66-дюймовый дисплей, поддержка только 2G-сетей GSM900/GSM1800, слот для карт памяти microSD (есть функционал плеера), FM-радио, Bluetooth и аккумулятор емкостью 280 мАч. Заушина входит в комплект поставки. Купить Olmio A02 можно за 1290 рублей.
© Антон Печеровый,
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