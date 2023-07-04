Розница: Положительные сигналы!

04.07.2023, MForum.ru

МТС делится очень интересными оценками российского розничного рынка - по итогам 2q2023 было продано 6.6 млн устройств на общую сумму 135,6 млрд рублей. Это рост год к году, как в деньгах, так и в штуках. Причем весьма ощутимый - в штуках в 1.5 раза, на 32% - в деньгах. Почему это важно - потому, что это первый факт роста, а не снижения продаж с 1q2022.

Откуда рост? Да еще на фоне глобального спада спроса на смартфоны в мире.

«На протяжении прошлого года ритейлеры искали новые логистические цепочки, наблюдался дефицит некоторых моделей смартфонов. Однако довольно в сжатые сроки нам удалось переломить ситуацию и не только восстановить ассортимент, но и значительно расширить его. Сейчас многие новинки появляются в России одновременно со всем миром или даже раньше, например, МТС первым в мире запустил продажи Samsung Galaxy S23. Также на рост интереса российских потребителей к смартфонам повлияло расширение кредитных инструментов, а также запуск после длительного перерыва многочисленных маркетинговых акций», - комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Если посмотреть на структуру розницы, то очевидно, что количественно доминируют китайские бренды, их совокупная доля в продажах достигал 80% в штуках (в деньгах - 51%). Самый популярный бренд может угадать, наверное любой, кто живет в России - Xiaomi, с долей 28%. Второе место сейчас у Realme с 14%, третье место в рознице МТС заняла Tecno с 12% (годом ранее у этого бренда было 4%). Таким образом Samsung уехал уже на 4-е место. Отметим, что и Xiaomi потеряла за год 7 процентных пунктов, а Relame приобрела 1,3%.

Если говорить о конкретных моделях, то Топ-5 количественного рейтинга сформировали китайские смартфоны:

Xiaomi Redmi A1+,

TECNO Spark 8C,

Xiami Redmi 9A,

Realme C55

Realme C30S

В плане выручки по-прежнему доминируют различные модели iPhone 14 Pro Max и Pro.

Спрос, по оценкам МТС, сместился на смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей, их продажи выросли почти в 2.5 раза. Можно ли это объяснить активным операторским рефармингом частот 2100 и 900 МГц, что стимулирует людей покупать такие смартфоны вместо звонилок, поскольку таким аппаратам доступно больше частотных диапазонов и больший функционал?

Высокий спрос наблюдается и в премиальном сегменте - продажи смартфонов дороже 80 тысяч рублей выросли в 2.2 раза. Что же, это отличительная черта российского рынка, многие готовы взять кредит или потратить скромные накопления ради качественного и современного смартфона.

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теги: розница МТС

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