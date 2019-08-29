Телеком: Билайн заключил соглашение о сотрудничестве с правительством С.Петербурга

MForum.ru

Телеком: Билайн заключил соглашение о сотрудничестве с правительством С.Петербурга

29.08.2019, MForum.ru

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ПАО "ВымпелКом" и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровой экономики на территории города, соответствующий договор подписан на Петербургском цифровом форуме - 2019.

На фото: Александр Шведов, директор ВымпелКом по работе с госсектором (слева), Денис Чамара, председатель комитета информатизации Санкт-Петербурга.

Билайн пообещал предоставлять технологические решения для реализации нацпрограмм и проектов. В частности, это результаты аналитики Big Data, другие решения с применением AI для развития компетенций и ресурсов в области умного градостроительства и усовершенствования ИТ инфраструктуры региона. Приоритетные направления сотрудничества компании и города - транспортная инфраструктура, территориальное планирование, повышение доступности и безопасности среды, инновационные проекты.

Взаимодействие с региональными правительствами - типично для десятых годов, этим занимаются в той или иной степени все операторы большой четверки. У Билайна есть немалый позитивный опыт взаимодействия с городскими администрациями в области Big Data, нет сомнений, что в С.Петербурге соответствующие наработки также пригодятся для использования в планировании и развитии города.

Было бы интересно узнать, заложены ли в соглашение какие-то суммы, связанные с возможным инвестированием, но в пресс-релизе об этом ничего не говорится.

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теги: телеком Билайн ВымпелКом сотрудничество С.Петербург

© Алексей Бойко, MForum.ru

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