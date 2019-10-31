Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lenovo Tab M10 (2nd gen)

MForum.ru
31.10.2019,
Известно, что компания Lenovo работает над приемником планшетного компьютера Tab M10. И некоторые подробности об этой новинке уже появились в сети.
Ожидается, что Lenovo Tab M10 (2nd gen) получит 10,3-дюймовый дисплей, 8-ядерный процессор, 4 Гб ОЗУ и до 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Версия ОС из коробки Android 9.0 Pie, вероятно с последующим обновлением до Android 10. Остальные подробности пока не раскрываются. Напомню, Lenovo Tab M10 получил 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1920x1200 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 450, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), 5 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 4850 мАч.
© Антон Печеровый,
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