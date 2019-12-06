Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой

MForum.ru
06.12.2019,
Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявила о начале продаж смартфона ZTE Blade 20 Smart. Устройство оснащено большим экраном с каплевидным вырезом, батареей емкостью 5000 мАч и тройной камерой с искусственным интеллектом.
В активе этого смартфона присутствуют 6,49-дюймовый дисплей разрешением 1560x720 точек с соотношением сторон 19,5:9 занимающий 91,1% площади передней панели, чипсет MediaTek Helio P60, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (16 Мп + 8 Мп с широкоугольной оптикой + 2 Мп датчик глубины), спрятанная в каплевидном вырезе экрана 13 Мп фронтальная камера, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В части внешности пресс-релиз отмечает многослойную укладку и высокоточные пресс-формы делают материал корпуса на ощупь похожим на керамику. Старт продаж ZTE Blade 20 Smart назначен на 9 декабря, цена новинки составит 11 990 рублей. Купить новинку можно в цветах темный изумруд или черный гранат.
© Антон Печеровый,
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