Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально

17.01.2020, MForum.ru

Индийский производитель Lava Mobiles официально представил смартфон начального уровня Z71. Аппарат нацелен в сегмент «менее 7000 индийских рупий (до $100)» и оснащен 5,7-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с U-образным вырезом под фронтальную камеру разрешением 5 Мп.

В активе Lava Z71 присутствуют чипсет Helio A22, сдвоенная тыловая камера (13 Мп основной сенсор + 2 Мп датчик глубины) и аккумулятор емкостью 3200 мАч. Lava Z71 оснащен дактилоскопическим сенсором. Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб с возможностью расширения картами microSD. Габариты 145,6×70,9×9,0 мм и вес 150 г. В программной части речь идет о Star OS 5.1 на базе Android 9 Pie. Цена новинки – 6299 рупий.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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