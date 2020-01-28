Слухи: Motorola Moto G8 замечен на рендерах

MForum.ru
28.01.2020,
Ожидается, что анонс смартфона Motorola Moto G8 состоится на MWC 2020. Но уже сейчас новинка замечена на пресс-фото, демонстрирующие строенную тыловую камеру, 3,5 мм аудиоразъем и размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор.
Из спецификаций новинки известно о 6,39-дюймовом дисплее разрешением HD+, чипсете Snapdragon 665, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти (в топовой версии), а также АКБ емкостью 4000 мАч. Конфигурация тыловой камеры Moto G8 включает в себя связку 16, 8 и 2 Мп сенсоров. Также упомянем поддержку NFC.
© Антон Печеровый,
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