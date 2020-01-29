Сети российских операторов продолжают расти - больше всех в 2H2019 строил ВымпелКом

MForum.ru

Сети российских операторов продолжают расти - больше всех в 2H2019 строил ВымпелКом

29.01.2020, MForum.ru

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Сети российских операторов стремятся стать похожими друг на друга. Такой вывод напрашивается, если посмотреть на данные РКН, который сообщает итоги 2019 года. На 1 января 2020 года по данным РКН, распределение числа РЭС операторов сотовой связи выглядит следующим образом.

Статистика РКН

Если представить эти данные в виде диаграммы, получится вот так:

Статистика РКН

То есть можно подумать, что отстающие по числу базовых станций операторы стараются достраивать свои сети опережающими темпами, а вырвавшиеся вперед операторы, сети развивают неспешно. Вот такую обманчивую картину создают проценты роста при разных базах. На самом деле, если посмотреть на динамику абсолютных цифр, картину получим совсем иную. Добавим в таблицу еще один столбик, где приведем абсолютный прирост числа РЭС за 2H2019 на сетях "большой четверки".

Статистика РКН

Очевидно, что лидер по наращиванию числа базовых станций в сети - это ВымпелКом, построивший больше всех базовых станций во второй половине 2019 года. А вот Tele2, несмотря на самый высокий процент роста числа базовых станций, построил их во втором полугодии меньше, чем любой другой оператор.

К сожалению, РКН не приводит раскладки по базовым станциям LTE на начало года, только примерное общее их число - более 327 тысяч.

Источники: rkn.gov.ru ; mforum.ru

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теги: телеком число базовых станций статистика РКН Роскомнадзор РЭС

© Алексей Бойко, MForum.ru

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