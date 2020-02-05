Абоненты Билайн смогут пользоваться мобильным интернетом в метро через WI-Fi и без рекламы

05.02.2020, MForum.ru

ВымпелКом договорился с МаксимаТелеком о предоставлении абонентам Билайн беплатного интернет доступа через сеть Wi-Fi MT-Free в московском метро без обязательного просмотра рекламы. Такой режим будет действовать в течение полугода с момента активации соответствующего промокода. Подключиться к акции можно в мобильном приложении "Мой Билайн" в разделе "Специальные предложения". Начать участвовать в акции можно до 31 марта 2020 года.

Как это сделать. Зайдите в приложение Мой Билайн, примите условия, нажмите кнопку "Подключить акцию", нажмите кнопку "Активировать промокод", а затем следуйте подсказкам. Тем, кто ранее не пользовался услугами сети MT_FREE, придется также пройти регистрацию в сети по номеру телефона. Вуаля, можно пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы.

По данным "Билайн. Аналитика", ежедневно московским метро пользуются более 1 млн клиентов Билайн. В среднем, эти абоненты потребляют около 250 ТБ мобильного трафика Билайн. Акция поможет им оставаться с интернет-доступом даже в туннелях, где еще нет сигнала мобильной сети.



Можно также предположить, что теперь стройка сети ВымпелКом в метро пойдет быстрее?

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Больше информации о связи в метро

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пресс-релиз компании ВымпелКом

5 февраля 2020 года, Москва – ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте специального предложения для клиентов Билайн в Москве и Московской области.

Клиентам Билайн в столице и области теперь доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi MT_FREE в московском метро без рекламы.

Акция действует в течение 6 месяцев с момента активации специального промокода. Подключиться к акции можно в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+) в разделе Специальные предложения до 31 марта 2020 года.

Как воспользоваться акцией:

На экране акции в мобильном приложении «Мой Билайн» примите условия и нажмите кнопку «Подключить акцию».

На открывшейся странице нажмите кнопку «Активировать промокод» и следуйте подсказкам.

Если вы ранее не пользовались MT_FREE, пройдите регистрацию в сети по номеру телефона. После регистрации вы сможете пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы.

По данным Билайн. Аналитика:

Ежедневно московским метро пользуются более 1 млн клиентов Билайн

В среднем в месяц пассажиры метрополитена потребляют около 250 Тбайт мобильного трафика Билайн ·

ТОП-5 «качающих» станций московского метро: Парк Культуры, Менделеевская, Павелецкая, Комсомольская, Проспект Мира

А самые активные пользователи мобильного интернета обитают на станциях: Новокосино, Выставочная, Рассказовка, Менделеевская и Алма-Атинская

Алексей Левченко, исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Путь из дома на работу и обратно – неотъемлемая часть жизни многих москвичей. Ежедневно, по разным оценкам, мы тратим на дорогу до 2-х часов, а это не мало. Темп жизни в большом городе провоцирует нас быть постоянно на связи: решать рабочие вопросы, готовиться к учебе или просто отдыхать, даже в дороге. Наша предложение призвано помочь клиентам оставаться онлайн в том числе и в поездках под землей и не тратить время на просмотр рекламы».

Борис Вольпе, генеральный директор «МаксимаТелеком» (оператор бесплатного Wi-Fi в метро):

«По статистике МаксимаТелеком, большая часть абонентов Билайн в метро — молодые люди 25–34 лет. Эта аудитория потребляет много «тяжелого» контента, поэтому ей важно всегда оставаться на связи, даже на глубине тоннеля метро. Бесшовный Wi-Fi в транспорте позволяет мобильным операторам сохранить лояльность абонентов, у которых постоянно растёт потребность в трафике».

Об акции:

Акция «Wi-Fi в метро без рекламы на 6 месяцев» доступна для новых и действующих абонентов Билайн – физических лиц с предоплатой системой расчетов в период с 03.02.2020 по 31.03.2020 в Москве и Московской области. Услуга «КАК ДОМА» доступна бесплатно в течение 6 месяцев с момента активации промокода. Количество промокодов ограничено. Промокод доступен для активации один раз. Предложение доступно в зоне действия сети «MT_FREE» Московского метрополитена. Услугу предоставляет АО «МаксимаТелеком»: 127006, Москва, ул. Старопименовский переулок, д. 10, ОГРН 1047796902450, лицензия №164814 от 25.09.2018. Подробнее об Организаторе и правилах Акции – www.beeline.ru/metroMSK.

пресс-релиз ВымпелКом на сайте оператора

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теги: связь в метро ВымпелКом Билайн Московский регион