Анонсы: TCL 10 Pro, 10 5G и 10L получили QUAD-камеры и экраны HDR10

07.04.2020, MForum.ru

Компания TCL раскрыла полные спецификации смартфонов TCL 10 Pro, 10 5G и 10L, предварительный анонс которых состоялся еще в январе.

TCL 10 Pro - единственный с AMOLED-экраном ( 6,47-дюймов, разрешение 1080p+) с поддержкой HDR10, встроенным дактилоскопическим сенсором и сертификацией Netflix. Для обычного контента есть чип NXTVISION, который в реальном времени выполняет отображение тона SDR-HDR. В вырезе экрана разместилась камера разрешением 24 Мп. Тыловая камера TCL 10 Pro представлена связкой 64 Мп сенсора Samsung GW1, 16 Мп с широкоугольной оптикой, 5 Мп камеры для съемки в условиях нехватки освещенности и 2 Мп датчика глубины. Основная камера может записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Также в активе TCL 10 Pro присутствуют чипсет Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), а также аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт (50% за 35 минут). Релиз TCL 10 Pro состоится во втором квартале текущего года по цене $450.

TCL 10 5G сочетает чипсет Snapdragon 765G (а значит и поддержку 5G), 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью сочетания картами microSD и АКБ емкостью 4500 мАч. Конфигурация тыловой камеры TCL 10 5G включает в себя связку 64 Мп основного сенсора, 8 Мп широкоугольного, 5 Мп камеры для макросъемки и 2 Мп датчика глубины. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели, а экран представляет собой 6,53-дюймовый LCD-дисплей разрешением 1080p с вырезом под 16 Мп камеру. Цена новинки составит порядка $400.

Дисплей TCL 10L аналогичен TCL 10 5G, а его основные спецификации включают себя чипсет Snapdragon 665, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+карта microSD), QUAD-камеру в конфигурации 48+8+2+2 Мп и АКБ емкостью 4000 мАч. Цена составит порядка $250.