Анонсы: TCL Movetime Kids Watch MT43K – функциональные смарт-часы для детей

MForum.ru
08.04.2020,
Компания TCL анонсировала Movetime Kids Watch MT43K, умные часы для детской и подростковой аудитории. Новинка обладает функционалом родительского контроля, определения местоположения с хранением истории перемещений и оснащена кнопкой SOS, позволяющий передать на заранее введённые номера sms-сообщение с текущим местоположением.
С помощью TCL Movetime Kids Watch MT43K можно и контролировать факт выхода ребенка за указанный безопасный периметр. Также «школьный режим», в рамках которого будут ограничиваться развлекательные приложения. TCL Movetime Kids Watch MT43K позволяет совершать звонки через мобильную сеть, обмениться сообщениями. В активе новинки присутствуют 1,41-дюймовый AMOLED-дисплей защитным стеклом 2,5D, чипсет Qualcomm Snapdragon, поддержка Bluetooth и АКБ емкостью 600 мАч, которого хватит на 2 недели автономной работы. На рынке США и Европы цена устройства составит $179.
© Антон Печеровый,
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