5G: BT запустит в облаке Ericsson EPC и 5G Core

MForum.ru
16.04.2020,
У Ericsson очередной повод для праздника - с британской BT заключен договор на поставку решений Evolved Packet Core и 5G Core. То есть комплект решений Ericsson обеспечит работу сетей 4G, 5G NSA, а затем и 5G SA компании EE. Решение выполнено на базе контейнеров, то есть оно полностью облачно-дружественное, что позволит BT развернуть его в собственном сетевом облаке. Это станет серьезным шагом и ключевым компонентом миграции сетевого хозяйства BT к единой конвергентной IP-сети.
Лондон, фото: ericsson.com
В целом, после того, как Huawei отлучили от поставок решения для ядра сети, выбор BT существенно уменьшился и до какой-то степени можно было говорить о предопределенности выбора Ericsson. Все же, альтернативы оставались, например, в лице Nokia или той же Cisco, да и другие желающие поставить ядро 5G существуют. Да и сейчас неясно, за какую часть сети будет отвечать Ericsson, хотя отсутствие одновременных победных реляций от конкурентов, позволяет подумать о том, что Ericsson станет доминирующим поставщиком ядра 5G для BT. Это также означает, что Ericsson сможет (должен будет) заменить солидную долю решений Huawei на свои, не нарушив работоспособности сетей BT - задачка непростая. Какую именно долю, данных нет.
Безусловно позитивная новость для Ericsson.
Источник: ericsson.com
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теги: пятое поколение 5G Ericsson core ядро ядра
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