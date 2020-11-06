Анонсы: ZTE Blade 20 5G – недорогой 5G-смартфон на базе чипсета Dimensity 720G

06.11.2020, MForum.ru

Компания ZTE анонсировала смартфон Blade 20 5G, основой аппаратной платформы которого стал чипсет Dimensity 720. Таким образом, у выбирающих недорого смартфон с поддержкой 5G-сетей появился еще один возможный вариант.

Спецификации ZTE Blade 20 5G включают в себя 6,52-дюймовый дисплей разрешением 720х1600 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру в конфигурации 16 (основной) + 8 (широкоугольный) + 2 (датчик глубины) Мп, 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч. ОС - Android 10 с фирменной оболочкой MiFavor 10.5. Цена ZTE Blade 20 5G составит 1499 юаней, купить новинку можно будет в сером и голубом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Yahoo выпустил первый смартфон / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime / MForum.ru

[Новости компаний] Вендоры решений 5G / MForum.ru

[Новости компаний] Новости 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru