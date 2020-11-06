Анонсы: ZTE Blade 20 5G – недорогой 5G-смартфон на базе чипсета Dimensity 720G

MForum.ru
06.11.2020,
Компания ZTE анонсировала смартфон Blade 20 5G, основой аппаратной платформы которого стал чипсет Dimensity 720. Таким образом, у выбирающих недорого смартфон с поддержкой 5G-сетей появился еще один возможный вариант.
Спецификации ZTE Blade 20 5G включают в себя 6,52-дюймовый дисплей разрешением 720х1600 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру в конфигурации 16 (основной) + 8 (широкоугольный) + 2 (датчик глубины) Мп, 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч. ОС - Android 10 с фирменной оболочкой MiFavor 10.5. Цена ZTE Blade 20 5G составит 1499 юаней, купить новинку можно будет в сером и голубом цветах.
© Антон Печеровый,
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