Это интересно: Появятся смартфоны с 8 камерами 4 вспышками

10.11.2020, MForum.ru

Индустрия смартфонов развивается стремительно. Функции, которые совсем недавно казались экзотикой, становятся элементов стандартной конфигурации. Особенно когда речь заходит о смартфонах с Android на борту.

В конкурентной гонке производители вынуждены предлагать все новые инновации, часть из которых пользователи никогда не используют в полной мере. В частности, стремительно развивается все, что связанно со встроенной в смартфон камерой. Повышается не только качество снимков, но и увеличивается количество сенсоров камеры. В 2020 году стандартном стали смартфоны с четырьмя камерами на задней панели. Новым направлением развития станут смартфоны с 8-ю тыловыми камерами и 4 вспышками. Патент на подобную конфигурацию уже получила компания Lens Technology Co. Ltd (поставщик компонентов для Apple, Samsung и Huawei). Как именно будут использоваться эти камеры, пока не сообщается. Интересно, станет ли такой смартфон реальностью?