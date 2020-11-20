Анонсы: ZTE Blade V2020 Smart доступен в России

20.11.2020, MForum.ru

Компания ZTE вывела на российский рынок смартфон ZTE Blade V2020 Smart. Новинка построена на базе чипсета Unisoc SC9863A (8 ядер, 1,6 ГГц) и оснащена 6,82-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением HD+.

Спецификации ZTE Blade V2020 Smart включают в себя 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру в конфигурации 16+8+2+2 Мп, 8 Мп фронтальную камеру, поддержку NFC, дактилоскопический сенсор на торце и АКБ емкостью 5000 мАч. Работает устройство под управлением Android 10. Купить ZTE Blade V2020 Smart можно будет с 20 ноября по цене 12490 рублей в сером и синем цветах.