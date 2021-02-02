Анонсы: itel A47 – смартфон за 5499 рупий для индийского рынка

MForum.ru
02.02.2021,
На индийском рынке появился смартфон itel A47, нацеленный в самый нижний ценовой сегмент. Купить эту новинку можно всего за 5499 рупий, однако в ее активе есть даже дактилоскопический сенсор и сдвоенная камера.
Основа «железа» itel A47 чипсет UNISOC с 4-ядерным процессором и рабочей частотой 1,4 ГГц, дополненный 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Диагональ дисплея – 5,5 дюйма, без каких-либо вырезов. Разрешение фронтальной и тыловой камер – 5 Мп. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Также отметим поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2. ОС – Android 9.0 Pie, Go Edition. Начало продаж itel A47 в Индии – 5 февраля.
© Антон Печеровый,
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