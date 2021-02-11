Анонсы: Motorola Moto E6i с 6,1-дюймовым дисплеем и Android Go представлен официально

11.02.2021, MForum.ru

Под брендом Motorola представлен смартфон Moto E6i. Новинка относится к устройствам начального уровня и базируется на чипсете Unisoc Tiger SC9863A. Программная часть устройства работает на базе операционной системы Android 10 (Go Edition).

Спецификации Moto E6i включают в себя 6,1-дюймовый дисплей разрешением HD+, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (без возможности расширения), сдвоенную тыловую камеру (13 + 5 Мп), 5 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт. Купить новинку в сером и розовом цветах можно будет примерно за $200. Пока устройство доступно только в Бразилии, данных о начале глобальных продаж пока нет.