Кадры: Эмин Антонян занял должность коммерческого директора МегаФон

30.03.2021, MForum.ru

Полное название должности - коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона.

Это новая должность в компании, в МегаФон объясняют необходимость ее создания ростом B2X направления в бизнесе компании (B2X = B2B + B2G + B2O). Задача Эмина Антоняна - разрабатывать и реализовывать стратегию развития сегмента, а также наращивать выручку и клиентский пул в корпоративном и госсегменте.

Эмин Антонян - не посторонний для МегаФон человек, он давно в "кадровой обойме", в частности, он возглавляет также компанию "Диджитал инвест", СП МегаФона и ЮэСэМ Телеком в Узебекистане. До начала 2021 года он был также вице-президентом Группы "ИКС Холдинг", гендиректором компании "Криптонит" и "Исфорс Рус".

Ранее занимал руководящие позиции в банках и консалтинговых компаниях ("Московский банк реконструкции и разивтия", "СДМ-Банк", "Юниаструм Банк"), отвечал за разработку продуктов в Western Union.

Образование: окончил МАДИ по специальности "Экономист-менеджер" (2003), учился в Московском государственном юридическом университете (2007), с 2012 года кандидат экономических наук, в 2017 году получил степень MBA по финансам в Международной школе бизнеса Финансового института при Правительстве РФ.

«Активное развитие цифровых проектов МегаФона в корпоративном и государственном секторах дает нам четкий сигнал о выделении этого направления в отдельную вертикаль бизнеса. В особенности это изменение логично для нас в свете вхождения в прошлом году в один периметр с МегаФоном Группы Компаний «ИКС Холдинг», синергия от сотрудничества с которой даст дополнительный импульс как для развития B2X направления, так и поддержания самых надежных технологий и эффективных решений для наших клиентов. Уверен, что в связке с мощным основным бизнесом МегаФона под руководством коммерческого директора Влада Вольфсона направление B2X во главе с Эмином Антоняном выведет коммерческие возможности компании на новый уровень», – прокомментировал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

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