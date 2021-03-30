Кадры: Эмин Антонян занял должность коммерческого директора МегаФон

MForum.ru
30.03.2021,
Полное название должности - коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона.
Это новая должность в компании, в МегаФон объясняют необходимость ее создания ростом B2X направления в бизнесе компании (B2X = B2B + B2G + B2O). Задача Эмина Антоняна - разрабатывать и реализовывать стратегию развития сегмента, а также наращивать выручку и клиентский пул в корпоративном и госсегменте.
Эмин Антонян - не посторонний для МегаФон человек, он давно в "кадровой обойме", в частности, он возглавляет также компанию "Диджитал инвест", СП МегаФона и ЮэСэМ Телеком в Узебекистане. До начала 2021 года он был также вице-президентом Группы "ИКС Холдинг", гендиректором компании "Криптонит" и "Исфорс Рус".
Ранее занимал руководящие позиции в банках и консалтинговых компаниях ("Московский банк реконструкции и разивтия", "СДМ-Банк", "Юниаструм Банк"), отвечал за разработку продуктов в Western Union.
Образование: окончил МАДИ по специальности "Экономист-менеджер" (2003), учился в Московском государственном юридическом университете (2007), с 2012 года кандидат экономических наук, в 2017 году получил степень MBA по финансам в Международной школе бизнеса Финансового института при Правительстве РФ.
«Активное развитие цифровых проектов МегаФона в корпоративном и государственном секторах дает нам четкий сигнал о выделении этого направления в отдельную вертикаль бизнеса. В особенности это изменение логично для нас в свете вхождения в прошлом году в один периметр с МегаФоном Группы Компаний «ИКС Холдинг», синергия от сотрудничества с которой даст дополнительный импульс как для развития B2X направления, так и поддержания самых надежных технологий и эффективных решений для наших клиентов. Уверен, что в связке с мощным основным бизнесом МегаФона под руководством коммерческого директора Влада Вольфсона направление B2X во главе с Эмином Антоняном выведет коммерческие возможности компании на новый уровень», – прокомментировал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: кадры МегаФон Эмин Антонян
Публикации по теме:
17.12. [Новости компаний] Кадры: Хачатур Помбухчан - новый исполнительный директор МегаФон / MForum.ru
19.11. [Новости компаний] Кадры: Петр Солодовник стал техническим директором С-З филиала МегаФон / MForum.ru
26.05. [Новости компаний] Кадры: В МегаФон новый техдиректор - встречаем Павла Корчагина! / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] Билайн признан одним из самых привлекательных работодателей для IT-специалистов / MForum.ru
18.11. [Новости компаний] Телеком: Кадры: Ольга Филатова назначена исполнительным вице-президентом ВымпелКом по управлению персоналом, оргразвитию и поддержке / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 6 представлен официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Cubot KingKong 5 Pro – крепыш с АКБ 8000 мАч / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Realme V13 на Dimensity 700 представят 31 марта / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Realme C25 представлен официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9 и 9 Pro представлены официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: POCO F3 представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 6 замечен на фото / MForum.ru
19.03. [Новинки] Слухи: Nokia X20 со Snapdragon 480 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52 представлен официально / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A72 представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Realme C25 с Helio G70 и 48 Мп камерой представят 23 марта / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E3 представлен официально / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Немецкий смартфон Carbon 1 MK II добрался до прилавков / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 5 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Realme 8 Pro замечен на AliExpress / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X3 и X3 Pro представлен официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10S со Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru