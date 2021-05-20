VoWiFi: Билайн запустил поддержку WFC в Московском регионе. Пока что только для пользователей смартфонов Samsung

20.05.2021, MForum.ru

Билайн сообщает о запуске в пилотном режиме поддержки услуги Voice over Wi-Fi или VoWiFi. Пока что воспользоваться новой услугой смогут только пользователи флагманских и ряда других моделей смартфонов Samsung. Для подключения услуги в настройках смартфона следует включить функцию "Вызовы по Wi-Fi".

Скидка за пользование Wi-Fi не предусмотрена, звонки будут тарифицированы, как обычные голосовые вызовы, соответствующим образом будут списываться минуты из пакета. Возможный плюс от новой услуги - она может обеспечить более качественную услугу передачи голоса там, где сотовое покрытие неуверенное или отсутствует, но при этом наблюдается сравнительно высокое качество услуги Wi-Fi.

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Запуск технологии VoWiFi – это продолжение планомерного развития сети в Московском регионе. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам непрерывный сервис на всем пути его следования и используем современные технологичные решения для улучшения клиентского опыта. Теперь клиенты Билайн не пропустят важный звонок, даже в тех местах, где мобильный сигнал неустойчив – в подвальных помещениях, подземных парковках или на последних этажах высоких зданий».

Новая услуга была протестирована на флагманах Samsung Galaxy S21 Ultra и уже доступна владельцам большого количества моделей текущей линейки смартфонов этой марки: от младших моделей до флагманов Galaxy S21. Модельный ряд смартфонов с поддержкой технологии будет постоянно расширяться, - обещает Билайн. При пользовании услугой не стоит забывать, что Wi-Fi не обеспечивает бесшовность покрытия, так что в режиме разговора по VoWiFi лучше оставаться на месте, где достигается качественная передача речи.

По доступным MForum.ru данным, лидером по части обеспечения VoWiFi в России является МегаФон (по числу регионов, где обеспечивается поддержка этого режима связи). Уточнить наличие поддержки VoWiFi в вашем регионе можно на соответствующей странице сайта. --

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теги: телеком VoWiFi Билайн Вымпелком